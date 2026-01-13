Villarruel pidió penas más severas para quienes inicien incendios

La vicepresidenta Victoria Villarruel repudió los incendios generados de forma intencional en la Patagonia y pidió que se endurezcan las penas hacia aquellos que los inicien.

"Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita", escribió la titular del Senado en su cuenta de X.

Luego, la Vicepresidenta expresó: "Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder".

"El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", agregó Victoria Villarruel.

Incendios en Chubut: el fiscal brindó detalles sobre dónde y cómo empezó el fuego

Si bien según el Gobierno ya se apagaron 22 focos de incendio, el fuego continúa activo en diferentes zonas de Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada. Hasta el momento, se vieron afectadas más de 12 mil hectáreas y se evacuaron a más de 3000 personas.

El fiscal Carlos Díaz Mayer sostuvo en diálogo con Buenas Tardes China que aún están intentando determinar cómo se originó exactamente el fuego. Hasta el momento, los investigadores creen que se dio en un lugar totalmente deshabitado y "en medio de la nada" entre las localidades de El Oso y Puerto Patriada.