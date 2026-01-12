Chubut se enfrenta a unos de los desastres ambientales más impactantes de los últimos años. Si bien según el Gobierno ya se apagaron 22 focos de incendios, el fuego continúa activo en diferentes zonas de Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada. Hasta el momento, se vieron afectadas más de 12 mil hectáreas y se evacuaron a más de 3000 personas.

Las llamas arrasaron con viviendas, animales y con la flora autóctona. La llegada de las lluvias durante el fin de semana trajo algo de alivio y permitió que brigadistas y bomberos retomaran y reforzaran las tareas de combate en los diez focos de incendio que permanecen activos.

Mientras tanto, la Justicia de Chubut investiga el origen del fuego. La semana pasada, el gobernador Ignacio Torres confirmó que las causas del incendio fueron intencionales y que ya se estaban buscando a los responsables.

El origen del incendio: un lugar "en medio de la nada" cerca de Puerto Patriada

El fiscal Carlos Díaz Mayer sostuvo en diálogo con Buenas Tardes China que aún están intentando determinar cómo se originó exactamente el fuego. Hasta el momento, los investigadores creen que se dio en un lugar totalmente deshabitado y "en medio de la nada" entre las localidades de El Oso y Puerto Patriada.

Mayer señaló que el inicio del incendio se habría dado cerca de las 15h del lunes 5 de enero y que están tratando de identificar a los individuos que provocaron este desastre y develar la razón por la cuál lo hicieron.

"Estamos averiguando o estamos queriendo determinar por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía", explicó.

Y agregó: "En este lugar no había un incendio, no había un fogón, no había un asado, no era un lugar para hacer asado”. El fiscal dijo que las personas que iniciaron el fuego en ese lugar sabían el daño que harían a Puerto Patriada y el alcance que tendría.

Por otro lado, Mayer descartó por completo la hipótesis del Gobierno Nacional sobre la responsabilidad de la comunidad mapuche: "Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”, manifestó.

En tanto, también cabe la posibilidad de que el fuego se haya iniciado con el objetivo de comenzar con emprendimientos inmobiliarios. Mayer aseguró que "está dentro de lo posible", pero como la zona es de tan difícil acceso hoy no es de las hipótesis que más resuena.