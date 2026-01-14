Municipales de una localidad de Santa Cruz realizan un paro por el pago incompleto de salarios

En medio de la crítica situación económica que viven los trabajadores de Santa Cruz debido a las políticas del gobernador Claudio Vidal, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Turbio inició una medida de fuerza a partir del pasado lunes 12 de enero en rechazo al pago incompleto de los haberes correspondientes a diciembre de 2025 y la falta de respuesta a la paritaria salarial por parte del intendente Darío Menna.

La decisión gremial se da luego de que el Ejecutivo Municipal informara, mediante la Nota de Intendencia N° 007/2026, fechada el 9 de enero, que los sueldos no serían abonados en su totalidad a todos los trabajadores en la misma fecha.

Según detalla el comunicado oficial, el personal que percibe sus haberes a través del Banco Santa Cruz cobrará el 100% del salario, aunque con utilización del descubierto bancario. En tanto, los trabajadores que cobran mediante el Banco de la Nación Argentina recibirán solo el 90%, quedando el 10% restante sujeto a pago hasta el 20 de enero, plazo establecido como fecha límite por el municipio.

De acuerdo a lo detallado por el medio El Diario Nuevo Día, desde la administración de Menna argumentaron que la situación responde a las condiciones económicas actuales y a la disponibilidad de fondos en las arcas municipales. Sin embargo, los empleados no pueden esperar y sufren las medidas establecidas por el gobierno de Javier Milei y la réplica del mandatario provincial.

Municipales de Caleta Oliva comenzaron el año con un paro de 72 horas

Tras un fin de año atravesado por reiteradas medidas de fuerza, el conflicto entre el Ejecutivo municipal de Caleta Olivia y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la localidad (SOEMCO) sigue aumentando. El gremio realizó un paro total de actividades por 72 horas, que se extendió desde la 0 del miércoles 7 hasta las 24 del viernes 9 de enero.

La medida se tomó luego de que no hubiera avances concretos en los reclamos que se sostienen desde hace varios meses. De esta manera, el nuevo paro se suma a los ya realizados en diciembre: uno de 96 y otro de 120 horas, ambos sin respuestas de fondo por parte del intendente Pablo Carrizo y el gobernador Vidal.

Desde el SOEMCO advirtieron que siguen los incumplimientos salariales acordados y esto impacta en los ingresos de los trabajadores municipales. "Hay compromisos asumidos que no se están cumpliendo y eso impacta de lleno en el salario de los trabajadores", señalaron desde el gremio en declaraciones para El Diario Nuevo Día al fundamentar la medida de fuerza.

También existen dos reclamos que resultan clave para las familias: en primer lugar, la falta de reapertura de la negociación paritaria, vencida desde el año pasado; mientras que el sindicato advirtió sobre problemas en la prestación de la ART y reclamó una intervención urgente para normalizar el acceso a la obra social.

Municipales de Santa Cruz: reclamos salariales, aportes retenidos y falta de cobertura social

En su comunicado, el SOEMCO enumeró una serie de demandas que continúan sin resolución, entre ellas: