Mariano Goette, propietario de Pelopincho, habló sobre el presente y futuro de esta emblemática empresa argentina especializada en piletas y desestimó los principales argumentos de Javier Milei para impulsar una reforma laboral.

Goette también se mostró crítico con ciertos sectores empresariales y políticos: "Soy muy crítico del sector empresarial. Así como tenemos políticos malos, tenemos empresarios malos... A esos sí les va a afectar la reforma laboral porque se manejan mal con la gente, se manejan mal con su política de derechos humanos".

Qué dijo el dueño de Pelopincho sobre la reforma laboral de Milei

Respecto a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, el empresario confesó no conocer los detalles, pero sostuvo que "una actualización de la ley tiene que haber" y que "la industria del juicio existe". Aclaró que Pelopincho no se verá afectado, ya que buscan mantener un equipo estable: "Para nadie es negocio tener personal descartable, nosotros buscamos tener siempre el mejor equipo de trabajo y que esté de la mejor manera con nosotros".

“Yo como empresario no estoy a la expectativa de que salga la ley”, dejó en claro en diálogo con El Destape Radio. A su vez, reconoció la existencia de una llamada "industria del juicio" pero el empresario resaltó en Pelopincho "no hemos tenido muchos”, dejando en claro que el impacto no es por igual para quienes trabajan bien con sus empleados.

Cómo viene la temporada 2026 para Pelopincho

Según Goette, la temporada 2025 arrancó mejor que la del año anterior, con un pico de ventas concentrado entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, periodo en el que la compañía completa su volumen anual más alto. "Es una buena temporada, los comerciantes que venden nuestros productos están contentos", aseguró.

La empresa decidió desde 2007 concentrar toda su producción en el mercado argentino, dejando de lado las exportaciones. "Hemos tenido política de exportación muy agresiva, pero en 2007 por una cuestión de la empresa decidimos abastecer 100% al mercado interno. Desde esa fecha, toda la producción se vende en Argentina", explicó Goette.

Actualmente, la empresa emplea a 240 personas y ha mantenido esa cifra estable en los últimos cuatro años, incluso con planes de sumar más personal en 2025. "Somos una empresa que sabemos manejarnos con las lecturas del mercado", añadió.

Pelopincho es sinónimo de pileta en Argentina desde hace décadas y su fortaleza radica en adaptarse tanto a contextos económicos favorables como adversos. Según su dueño, el producto apunta principalmente a la clase media y baja, siendo la opción más económica para que una familia pueda tener una pileta.

Los precios actuales oscilan entre 80 mil y 400 mil pesos, lo que convierte a la pileta en una alternativa accesible para combatir el calor en verano. "Comprar una pileta es una manera económica de combatir el calor, es más económico que mandar a tres o cuatro chicos a la colonia", comparó.

En cuanto a la facturación, Goette comentó que 2023 y 2024 fueron años prácticamente idénticos, aunque destacó un crecimiento del 10% en unidades vendidas entre 2024 y 2025. Con optimismo, adelantó que "ya creemos que 2026 va a ser un buen año".