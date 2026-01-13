Dueño de Pelopincho: "No hay empresa exitosa con trabajadores descartables"

Mariano Goette, dueño de Pelopincho, analizó el presente de la histórica empresa argentina y en diálogo con El Destape 1070, el empresario destacó la solidez del mercado interno, el rol social del producto y dejó definiciones contundentes sobre empleo, reforma laboral y responsabilidad empresarial. En esa línea, remarcó que el 100% de los productos se destinan al mercado local y celebró que, a pesar de la crisis, se mantienen estables. "Siempre soy oficialista, quiero que al Presidente de turno le vaya bien", manifestó.

“La temporada viene bien, de hecho es mejor que el año pasado”, afirmó al explicar que el pico de ventas de la marca se concentra entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, período en el que Pelopincho completa su venta alta anual. “Es una buena temporada, los comerciantes que venden nuestros productos están contentos”, remarcó.

En esa línea, Goette sostuvo que Pelopincho continúa siendo "una marca líder que se impone" y que, comparado a otros productos, "vendemos más que los aires acondicionados y se mantiene competitivo contra los productos de afuera". Incluso, según explicó, hace tiempo decidieron no exportar más. "Hemos tenido política de exportación muy agresiva, pero en 2007 por una cuestión de la empresa decidimos abastecer 100% al mercado interno. Desde esa fecha, toda la producción se vende en Argentina", dijo.

Respecto a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, dijo no conocer los detalles pero aseguró que "una actualización de la ley tiene que haber" y remarcó que "la industria del juicio existe". Más allá de esto, sostuvo que como empresa no se verán afectados "porque vamos a seguir trabajando de la misma forma". "Para nadie es negocio tener personal descartable, nosotros buscamos tener siempre el mejor equipo de trabajo y que esté de la mejor manera con nosotros", agregó.

“Actualmente empleamos en la empresa 240 personas y los últimos 4 años venimos manteniendo el mismo personal, de hecho sumamos en el 2025. Somos una empresa que sabemos manejarnos con las lecturas del mercado”, detalló.

Goette dijo que, más allá de la insistencia del oficialismo, no está a la expectativa de que salga la ley. "Soy muy crítico del sector empresarial. Así como tenemos políticos malos, tenemos empresarios malos... A esos sí les va a afectar la reforma laboral porque se manejan mal con la gente, se manejan mal con su política de derechos humanos. Tal vez, con la reforma, el empresario empiece a cuidar más a su gente", opinó.

Una marca líder que resiste crisis y se adapta al consumo

Pelopincho es, desde hace décadas, sinónimo de pileta en la Argentina. Según explicó su dueño, la fortaleza de la marca está en su capacidad de adaptarse tanto a contextos económicos favorables como adversos. "Es un producto de clase media y baja, la clase media alta no consume nuestros productos", añade.

“Siempre somos la opción más económica para que una familia pueda tener una pileta. Es un producto que se adapta muy bien a épocas buenas y malas”, señaló en diálogo con Palo y Zanahoria.

Goette aclaró que las variaciones económicas no impactan tanto en la cantidad de unidades vendidas, sino en el tipo de modelo elegido. “La diferencia no se ve en la cantidad de ejemplares vendidos, sino en el tamaño de los modelos”, explicó. Mientras que en años más ajustados crecen los modelos chicos, en momentos de mayor alivio económico se venden piletas más grandes.

Los precios actuales oscilan entre los 80 mil y los 400 mil pesos, lo que posiciona al producto como una alternativa accesible frente a otros gastos típicos del verano. “Comprar una pileta es una manera económica de combatir el calor, es más económico que mandar a tres o cuatro chicos a la colonia”, comparó.

Ventas, crecimiento y expectativas para 2026

Goette detalló que 2023 y 2024 fueron años prácticamente idénticos en términos de facturación. Sin embargo, destacó un crecimiento en unidades vendidas: “Entre 2024 y 2025 crecimos un 10% en cantidad de productos”. Aunque la evaluación formal de la temporada se realiza en febrero, el empresario se mostró optimista sobre el futuro: “Ya creemos que 2026 va a ser un buen año”.

Incluso al compararse con otros productos estacionales, Pelopincho mantiene una performance destacada. “Vendemos más que los aires acondicionados”, afirmó, y agregó que la marca sigue siendo competitiva frente a productos importados.