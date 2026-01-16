La provincia de Buenos Aires y gremios docentes y estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) retomarán este viernes la discusión paritaria tras levantarse el cuarto intermedio del martes pasado. Las partes mantendrán un encuentro virtual y habría una nueva propuesta para definir los próximos aumentos salariales.

En el primer encuentro del año el Ejecutivo había ofertado una suba del 1,5% para el mes de enero, pero no ofreció aumento para los últimos dos meses del 2025 que habían quedado pendientes de negociación. Los gremios consideraron “insuficiente” la propuesta salarial y realizaron un cuarto intermedio.

Cuál será la oferta de aumento salarial para las paritarias bonaerenses

Según pudo saber El Destape, en este segunda reunión la oferta salarial que realizaría el gobierno sería del “1,6% para el mes de diciembre”. Es decir, sería “retroactiva, se sumaría la diferencia en el aguinaldo”, y continuarían la paritaria en enero para la discusión del 2026. En caso de ser rechazada la propuesta, el gobierno “daría el aumento por decreto”.

La discusión salarial se da en la misma semana en que se conoció la inflación de diciembre que fue del 2,8%; dando una anual del 31,5%. Así, el nivel de precios encadenó el séptimo mes sin bajar y la noticia vuelve a poner en duda el futuro del programa económico, que no pude controlar la curva ascendente del último semestre.

Paritarias 2025/2026 en Buenos Aires: cómo fueron los aumentos

Estatales

A la fecha, desde la Federación bonaerense de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Feggepba) - uno de los gremios más grandes - la suba salarial que obtuvieron durante el 2025, trepa al 24%. Durante el año otorgaron un 7% en febrero, 2% en marzo, 6% en mayo, 4% en julio, 2,5% de aumento a partir de agosto, y un 2,5% adicional desde octubre. También hubo un aumento excepcional en viáticos, una extensión de los aumentos a las y los jubilados, y actualización de los importes de la ayuda escolar, asignaciones familiares, y bonificaciones a profesionales.

Docentes

El gremio docente tuvo una paritaria similar. El primer aumento del año fue para los meses de febrero y marzo con un 9% acumulado. Se otorgó un 7% aplicado sobre salarios de enero y un 2% sobre marzo. El segundo tramo fue para mayo y julio. La suba fue el 10%, dividido en dos cuotas: 6% sobre los salarios de marzo, pagado con haberes de junio; y el 4% restante abonado con haberes de agosto.

La última suba fue para agosto y octubre. Los gremios aceptaron un nuevo incremento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. De esta manera, un maestro o maestra de grado, sin antigüedad, y con una jornada laboral de 4 horas percibe a la fecha un salario de bolsillo de $713.217,15. Así, restará cerrar los meses de noviembre y diciembre.