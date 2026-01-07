Municipales de Santa Cruz empiezan el año con un paro de 72 horas: presionan a Vidal por recomposición salarial

Tras un fin de año atravesado por reiteradas medidas de fuerza, el conflicto entre el Ejecutivo municipal de Caleta Olivia y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO) sigue sin resolverse. El gremio confirmó un paro total de actividades por 72 horas, que se extenderá desde la 0 del miércoles 7 hasta las 24 del viernes 9 de enero.

La medida fue resuelta por la Comisión Directiva, el cuerpo de delegados y la mesa de negociación del sindicato, luego de confirmar que no hubo avances concretos en los reclamos que se sostienen desde hace varios meses. De esta manera, el nuevo paro se suma a los ya realizados en diciembre: uno de 96 y otro de 120 horas, ambos sin respuestas de fondo por parte del intendente Pablo Carrizo y el gobernador Claudio VIdal.

En medio de la crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el mandatario provincial, desde el SOEMCO advirtieron que siguen los incumplimientos salariales acordados y esto impacta en los ingresos de los trabajadores municipales. "Hay compromisos asumidos que no se están cumpliendo y eso impacta de lleno en el salario de los trabajadores", señalaron desde el gremio en declaraciones para El Diario Nuevo Día al fundamentar la medida de fuerza.

También existen dos reclamos que resultan clave para las familias: en primer lugar, la falta de reapertura de la negociación paritaria, vencida desde el año pasado; mientras que el sindicato advirtió sobre problemas en la prestación de la ART y reclamó una intervención urgente para normalizar el acceso a la obra social.

Hace algunas semanas, el delegado del sector Telefónica, Omar Khron, señaló que el reclamo principal es el incumplimiento del acta firmada el 12 de agosto, que establecía una recomposición salarial para todos los trabajadores municipales. "No vamos a doblegarnos ante un reclamo que es justo. Quien está en falta es el Ejecutivo, no los trabajadores", afirmó el dirigente gremial.

Además, responsabilizó al gobierno de Vidal por la situación crítica. "Santa Cruz es una de las provincias más ricas del país y, sin embargo, seguimos viviendo así. Nos condicionan políticamente, no reclaman lo que corresponde y después el costo lo pagamos los trabajadores", criticó.

Municipales de Caleta Olivia iniciaron un paro de 72 horas. (Foto: Diario Sur).

Municipales de Santa Cruz: reclamos salariales, aportes retenidos y falta de cobertura social

En su comunicado, el SOEMCO enumeró una serie de demandas que continúan sin resolución, entre ellas: