La China Suárez brindará una nueva entrevista para el público argentino.

La China Suárez ya se encuentra nuevamente en Turquía, luego de haber pasado algunos días en Argentina junto a Mauro Icardi, donde ambos aprovecharon para ver a sus afectos más cercanos. La actriz también se dedicó a brindar una serie de entrevistas, como en La Mañana con Moria u Otro Día Perdido, donde se defendió de las críticas que la asedian constantemente; contó algunas intimidades de su relación con el futbolista del Galatasaray y también dejó entrever los proyectos que tiene en un futuro.

A pesar de que ya se marchó del país, se supo que tiene agendada una nota más con un medio nacional. Lejos de ser en un canal diferente al que concurrió para sus anteriores presentaciones ante la cámara (ya que los ciclos de Moria Casán y Mario Pergolini van por el mismo), repetirá señal: El Trece.

La China Suárez y Mauro Icardi estuvieron unos días en la Argentina.

Entrevista a La China Suárez: cuándo será y en dónde

Fue Pampito quien anunció, en el cierre de Puro Show, que hablarán en exclusiva con la mediática. "La nota en vivo, en exclusiva, desde Turquía con La China", expresó el periodista de espectáculos, que indicó también: "Íbamos a tenerla hoy (25 de noviembre) pero Mauro juega un partido de la Champions League (perdieron 1-0 en condición de local ante el Unión Saint-Gilloise de Bélgica)".

Matías Vázquez, en tanto, sumó: "Le vamos a preguntar de todo y, por supuesto, del éxito de la serie La hija del fuego. Que buena que está, tremenda serie donde hace de una mujer con mucho carácter". Por último dejó en claro, en alusión a la polémica que se generó por la caída de la nota con Luzu TV por las exigencias de la actriz, que la misma "no pidió nada" para hablar con el programa. Al estar ella en Turquía, esta última será a distancia, por videollamada.