Es un éxito en Disney +: la serie de la China Suárez que se encuentra entre las más vistas de la plataforma

Disney + estrenó el pasado 19 de noviembre una nueva serie protagonizada por Eugenia "China" Suárez que ya arrasa en la plataforma. Se trata de "Hija del Fuego, la venganza de la bastarda", un thriller romántico ambientado en la Patagonia que cuenta la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal en busca de venganza.

Solo cuatro días después del estreno, la serie logró posicionarse como número uno del Top 10 de las más vistas de la Argentina y en el puesto 6 a nivel mundial, según compartió la actriz en redes sociales. A cinco días del estreno, la producción de Adrián Suar sigue encabezando el listado.

"Felicitaciones a mis compañeros, al equipo soñado. Felicitaciones, Leandro Calderone, mi autor favorito", manifestó la China en un posteo en su cuenta de Instagram donde mostró el gran logro. A nivel mundial, la serie se encuentra detrás de otros grandes éxitos como Grey's Anatomy, Modern Family y Bluey.

De qué se trata "Hija del Fuego, la venganza de la bastarda", la serie de la China Suárez

Hija del fuego: la venganza de la bastarda es una serie dramática y de suspenso que sigue la historia de Letizia (la China Suárez) una mujer que regresa a Villa Los Cóndores, un pueblo de la Patagonia, con una identidad falsa y un único propósito: vengarse de quienes asesinaron a su madre cuando era solo una niña.

La serie Hija del Fuego es la más vista de los títulos argentinos en Disney +

Con la aparente intensión de casarse con un poderoso empresario local, comenzará a llamar la atención de los habitantes del pueblo que nada saben de su sed de venganza. A medida que se gane la confianza de los poderosos del lugar se revelará los secretos, traiciones y vínculos peligrosos sobre su verdadero pasado.

La serie logra recorrer imponentes escenarios patagónicos, romances intensos y un plan de venganza atrapante en sus 22 episodios de 30 minutos. Escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, la producción cuenta con un elenco de grandes actores: Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros