La polémica prohibición de Icardi a la China Suárez: "Conmigo, no"

Mauro Icardi y la China Suárez visitaron Otro Día Perdido en El Trece y protagonizaron un tenso momento cuando el futbolista reveló que le puso una condición a la actriz para la ficción. Qué pasó.

El tema surgió cuando el conductor, Mario Pergolini, le preguntó a Mauro Icardi por una ficción en la que actuó la China Suárez y que está promocionando, cuyo título es "Hija del fuego: la venganza de la bastarda". La actriz admitió que su pareja vio muy poco: "Vio dos o tres capítulos".

Icardi, sin filtro, interrumpió: "En lo que vi, ya aparece en bolas". La China intentó minimizarlo, explicando que no es nada nuevo en su carrera. "Bueno, pero ya me conoce. No es que hice muchos infantiles, en general siempre estoy en bolas", se justificó la actriz.

Fue entonces cuando Mauro Icardi reveló la condición que le impuso a la China Suárez al comenzar la relación, diferenciando su trabajo previo del actual. "Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no", sentenció Icardi. El futbolista fue tajante sobre su postura: "Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé en claro el primer día".

Icardi confesó que es celoso

Ante la sorpresa en el estudio de El Trece, Icardi admitió la razón de su postura: "Soy celoso". La China Suárez, lejos de molestarse, pareció validar su actitud: "Está bien que no caretea". Icardi incluso recordó el momento exacto en que le puso los límites, tras asistir a un estreno juntos cuando recién comenzaban. "No me quedó otra que verlo porque fuimos al estreno. Desde ese día... Ahí estábamos recién empezando (...) y le dije 'esto no me gusta'", cerró.