Organizadores del Mundial en Seattle afirman que los actos del Orgullo se celebrarán al margen del partido Egipto-Irán

Jugadores de fútbol asisten a un campeonato LGBTQ en Sao Paulo

Los organizadores del Mundial en Seattle afirmaron el miércoles que los actos del Orgullo seguirán adelante como estaba previsto, en el marco del partido que se celebrará en junio en la ciudad entre Egipto e Irán, a pesar de las objeciones de las autoridades deportivas de los dos países en los que la homosexualidad está penalizada.

El comité de la Copa Mundial de Seattle dijo que utilizaría el denominado "Partido del Orgullo" del 26 de junio como escaparate del fin de semana anual del Orgullo en la ciudad y de celebraciones similares en todo el estado de Washington en apoyo de los derechos de las personas LGBTQ+.

El grupo organizador subrayó que no era responsable de los actos que se celebren en el interior del estadio de Seattle, con capacidad para 72.000 espectadores, donde está previsto que jueguen Egipto e Irán.

"SeattleFWC26 sigue adelante, tal y como estaba previsto, con nuestra programación comunitaria fuera del estadio durante el fin de semana del Orgullo y a lo largo del torneo", dijo en un comunicado Hana Tadesse, vicepresidenta de comunicaciones del comité.

El comité no respondió de inmediato a una pregunta sobre si alguna vez tuvo intención de celebrar actos del Orgullo dentro del estadio.

Las quejas de las asociaciones de fútbol de Irán y Egipto ponen de manifiesto la tensión entre las normas de la Copa Mundial que promueven la antidiscriminación, la inclusión y la neutralidad en asuntos políticos y sociales, y el objetivo del torneo de respetar las culturas de los países anfitriones.

La Asociación Egipcia de Fútbol informó el martes que había enviado una carta a la FIFA instando al organismo rector del fútbol mundial a impedir cualquier actividad relacionada con el Orgullo LGBTQ+ durante el partido de la selección nacional en Seattle, argumentando que las actividades chocarían con los valores culturales y religiosos de las dos naciones participantes.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, dijo a la agencia de noticias local ISNA que había presentado una objeción al "Partido del Orgullo" ante la FIFA, calificándolo de "medida irracional que apoya a un determinado grupo".

El encuentro fue designado "Partido del Orgullo" por el comité organizador local de la Copa Mundial, que no está afiliado a la FIFA, mucho antes de que se sortearan los enfrentamientos entre los equipos. La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios.

"Con cientos de miles de visitantes y miles de millones de espectadores en todo el mundo, este es un momento único en la vida para mostrar y celebrar las comunidades LGBTQIA+ en Washington", dijo el comité organizador de la Copa Mundial de Seattle en su sitio web.

(Reportajes de Andrew Hay en Nuevo México, Ashraf Hamed Atta en El Cairo y Rohith A. Nair en Bangalore. Edición de Donna Bryson y Toby Davis, editado en español por Daniela Desantis)