Milei se volvió antes de Noruega y pegó el faltazo al encuentro con el rey y el primer ministro

FOTO DE ARCHIVO: El presidente argentino Javier Milei se sube a un automóvil luego de una presentación

El presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañó a Oslo, Noruega, decidieron abandonar de forma anticipada el viaje y emprendieron la vuelta a la Argentina. Milei había sido invitado a una reunión con rey noruego, Harold V, junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Ecuador, Daniel Noboa, y el panameño, José Raúl Mulino, pero no se presentó. La oficina de prensa del rey se mostró deconcertada y dijo que no estaba al tanto de los motivos del desplante, según informó el medio noruego NRK.

Varias horas más tarde del encuentro al que pegó el faltazo, fuentes de presidencia argentina explicaron a NRK que decidieron volver al país debido a la "incertidumbre" en torno al horario de llegada de la galardonada con el Nobel de la Paz María Corina Machado. "La delegación argentina decidió dejarle la atención sólo a ella", explicaron según citó NRK.

El presidente argentino también canceló su encuentro con el primer ministro del país Jonas Gahr Støre. La explicación que repitió Støre fue: "Hablé con él en el ayuntamiento y regresó directamente a Buenos Aires. Ese es el cronograma, así que lo respetamos. Vino desde tan lejos para estar presente en la ceremonia de premiación. Es un evento político que tomamos en cuenta, y entiendo que tiene que regresar al parlamento".

Según sumó la agencia Noticias Argentinas, Milei abordó a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

La ceremonia de premiación a Machado

En tanto, en medio de un extenso aplauso, la hija de María Corina Machado recibió el galardón en nombre de su madre y leyó un discurso preparado por la líder política venezolana.

Al recibir el premio, Ana Corina Sosa Machado leyó el discurso de su madre en el que hizo un repaso por la crisis política que azota al país desde hace años: recalcó que millones de venezolanos se han visto forzados a huir y remarcó que la libertad y la democracia no se pueden dar por sentado, sino que representan una decisión que debe ser defendida a diario.

“Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada día para defenderla”, dijo