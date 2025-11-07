El intercambio de mensajes hot entre Mauro Icardi y la China Suárez que ambos terminaron borrando.

Mauro Icardi y la China Suárez se encargan constantemente de mostrar el amor que se profesan mutuamente. Fotos, videos, comentarios. Toda vía es empleada por ambas partes de la pareja para enseñarle a todo el mundo cuánto se quieren, aunque en alguna que otra oportunidad termine siendo un poco mucho.

Tal fue el caso de este jueves, donde intercambiaron ciertos mensajes más que subidos de tono. Si bien al principio los dejaron tal y como estaban, la naturaleza lasciva de los comentarios hizo que decidieran eliminarlos para que no se sigan replicando. Aún así, eso no hizo que pasara desapercibido, ya que no se salvaron de las capturas de pantalla y de la exposición pública por parte de otros usuarios.

El intercambio de mensajes subido de todo entre Mauro Icardi y la China Suárez

La actriz subió a su cuenta oficial de Instagram un video de una escena suya en "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", serie que fue anunciada recientemente y en la cual ella tiene el papel de "la bastarda". Allí se la puede ver encima de un caballo, desde tomas y ángulos diferentes.

El comentario de Mauro Icardi a la China Suárez.

Mauro Icardi fue uno de los primeros en dejar su impresión, pero se pasó algunas calles y pueblos. "Lo bien que montás", lanzó el actual futbolista del Galatasaray. Lejos de poner paños fríos, su actual pareja fue por más y le cantó "retruco": "Tengo al mejor maestro". Al margen de la catarata de usuarios que respondieron ante tales mensajes con evidente doble sentido, los mismos fueron viralizados en las redes sociales, suscitando todo tipo de interpretaciones y de comentarios: desde quienes apoyaron a la pareja o simplemente se mofaron de la situación, hasta quienes repudieron esto.