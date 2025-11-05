"Ajusticiar a Icardi": filtran la terrible propuesta de la mafia a Maxi López tras romper con Wanda Nara

La mafia siciliana de Italia le propuso "ajusticiar a Icardi" a Máxi López.

Si bien sucedió hace ya varios años, la separación de Maximiliano López y Wanda Nara sigue causando impacto hoy en día en el mundo del fútbol y más aún con ambos protagonistas en la pantalla de Telefe con Mastechef Celebrity. Sin embargo, la noticia que surgió en las últimas horas tiene que ver también con Mauro Icardi, quien fue el tercero en discordia en esta historia. La misma tiene que ver con la "oferta" de la mafia siciliana al exhombre de River Plate para atacar a su colega.

La ruptura de aquella relación tuvo lugar en el año 2013, cuando el exdelantero vestía la camiseta de Catania en Italia y compartía el plantel profesional con otros 13 argentinos. Entre ellos estaba Gonzalo Bergessio, quien recientemente reveló detalles acerca de la mencionada propuesta que recibió su excompañero después de romper no sólo con su vínculo con la actual conductora, sino también con su amigo.

"A Maxi le dijeron... '¿Querés que vayamos a buscar a aquel muchacho?'. 'No, no', les decía Maxi en el momento que pasó todo el quilombo", contó "Lavandina" en diálogo con DSports y aclaró que lo vivió en el lugar de los hechos cuando los "muchachitos picantes" se acercaron a su entonces compañero de equipo. A su vez, sostuvo que López intentó mantenerlos tranquilos cuando le propusieron "ajusticiar" a Icardi. "Lo querían ir a buscar", agregó el exhombre de San Lorenzo y Racing.

"En Catania éramos 14 argentinos y 14 italianos. Tremendo, pero mucho respeto y había muy buena onda, nos llevábamos bien", aseguró Bergessio en la entrevista. También contó que mientras formaba parte del plantel en aquellos años, Catania se hacía muy fuerte de local siendo uno de los grandes protagonistas del Calcio. Actualmente está en la Serie C, después de atravesar una fuerte crisis institucional que incluyó su refundación en el año 2022.

La charla pendiente entre Maxi López e Icardi

En enero pasado, en uno de los regresos del exdelantero de River a nuestro país lanzó un palazo para el hombre de Galatasaray de Turquía, con quien no volvió a tener diálogo después del escándalo. "No porque nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente a ver si se anima", esbozó en una charla con LAM. A su vez, en la misma nota agregó: "No me interesa lo que hace o dice él. Yo me hice cargo de mis hijos, pagué el anticipado para los próximos 10/12 años. A ver si él paga anticipado también...".

