Duró dos días: los motivos por los que Maxi López abandonó MasterChef Celebrity

Se conocieron los motivos detrás del viaje de urgencia de Maxi López.

A tan solo dos días de iniciar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López sorprendió al anunciar su baja temporal del certamen. El exfutbolista decidió viajar de urgencia a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, quien sufrió un accidente doméstico en su casa mientras cursa el séptimo mes de embarazo.

La noticia fue confirmada en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares contó los detalles del sorpresivo viaje. “Maxi se sube a un avión rumbo a Suiza porque Daniela tuvo un accidente doméstico. Va a estar una semana allá y después regresa para seguir grabando”, reveló el conductor. Según detalló, Telefe le impuso una condición al participante: “Se va a quedar cuatro o cinco días porque el canal le pidió que el próximo martes al mediodía esté sí o sí para grabar el programa”.

Maxi López viajó de urgencia a ver a su familia en Europa.

La propia Daniela explicó lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió una foto recostada junto a su hija, Elle, de dos años y medio. “Vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. ¡Súper tóxico! Con mi nena, mi perrita y yo embarazada”, relató la modelo sueca, generando preocupación entre sus seguidores. Luego llevó tranquilidad: “Fue un susto. Hicimos todo para ventilar bien y, por suerte, está todo ok”.

En el mismo posteo, contó que atraviesa días de malestar físico propios del embarazo avanzado: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles, lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día”.

Quién reemplazaría a Maxi López en MasterChef

Mientras tanto, la producción del programa debió resolver rápidamente cómo cubrir su ausencia. La periodista Paula Varela publicó en sus redes un video asegurando que, durante su ausencia, Alejandro “Marley” Wiebe sería su reemplazo temporal. Sin embargo, Yanina Latorre aportó otra versión en Sálvese quien pueda (América): “Su reemplazante sería nada menos que su excuñada, Zaira Nara”.



