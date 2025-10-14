El exabrupto de una participante de MasterChef Celebrity: "Me cago encima"

Este lunes 13 de octubre comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara y una enorme cantidad de participantes que el público bien conoce: desde trabajadores de los medios, como Esteban Mirol o Susana Roccasalvo, hasta deportistas como el Roña Castro y Diego "Peque" Schwartzman o artistas como La Joaqui.
Durante el primer intercambio de palabras entre la blonda y los competidores, uno de ellos lanzó un exabrupto: Sofía Gonet. "Estoy que me cago encima, te juro Wanda, no sé que hacer, me desmayo", manifestó "La Reini" al ser consultada sobre qué espera de la competición. Eso, desde luego, desperto la risa de los demás presentes.