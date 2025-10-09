Cambios en MasterChef Celebrity antes de su inicio.

Telefé ya está preparando su próximo plato fuerte en lo que a programas respecta: MasterChef Celebrity. El canal de las tres pelotas apuesta nuevamente a una enorme producción para seguir manteniendo su liderato en el prime time, en esta ocasión reviviendo el ciclo que tuvo su cuarta y última temporada en 2022, cuando Sofía Pachano se coronó como la ganadora de "La Revancha".

Para ello han contratado a Wanda Nara para que lleve adelante la conducción, así como también a la tríada de jurados que ya son un clásico: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Al ser una edición de "celebridades" hay una enorme cantidad de personajes más que conocidos, tanto del mundo del deporte y el espectáculo como aquellos que han construido su fama en base a las redes sociales.

Sin embargo, previo a su estreno desde la señal ya han hecho un cambio más que importante: ni más ni menos que el horario en el cual se emitirá su primer episodio, en el cual nos introducirán a todos los participantes y posiblemente tenga lugar el primer desafío de esta nueva temporada.

Wanda Nara será la encargada de conducir el programa.

MasterChef Celebrity, con horario especial en su debut

Según dejaron entrever diferentes medios, Telefé decidió mover el debut de MasterChef Celebrity para el lunes 13 de octubre a las 22:00. Esto lejos está de ser azaroso: quieren que las "hornallas más famosas del país" se prendan justo después de la segunda parte de la gran final de La Voz Argentina.

El programa conducido por Nico Occhiato concluirá esa misma jornada, en la cual conoceremos también al ganador de esta edición. Luego de unas tensas semifinales, siguen en carrera Alan Lez y Jaime Muñoz en el Team Lali; Nicolás Behringer y Nathalie Aponte en el Team Luck Ra; Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez en el Team Miranda! y Milagros Amud y Violeta Lemo en el Team Soledad.

Volviendo a MasterChef Celebrity, la lista de participantes se compone de Agustín "Cachete" Sierra, Alex Pelao, Andy Chango, el "Turco" Husaín, el "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge "Roña" Castro, Julia Calvo, La Joaqui, el "Chino" Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, "Pablito" Lescano, "La Reini" Gonet, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.