Cambia el recorrido de un colectivo en CABA por el trambús: por dónde pasa ahora

El transporte público sigue sumando piezas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para mejorar la calidad de vida de bonaerenses y porteños. Cada modificación en los recorridos de los colectivos impacta de manera directa en miles de pasajeros que diariamente utilizan esos servicios para ir a trabajar, volver a casa, llevar a las y los niños a sus actividades, entre otras tareas del cotidiano.

Por ello, el cambio en el recorrido de un histórico colectivo porteño a raíz de las obras para la puesta en marcha del TramBús generó algunas controversias entre las y los usuarios del servicio de transporte. La alteración del recorrido está vinculada al avance de los trabajos de este nuevo medio, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No se sabe cuándo volverá a su normalidad.

Una parada clave, fuera de servicio: la prueba que delató el cambio de recorrido

Según el reporte de los usuarios cotidianos del transporte público en las redes sociales, la línea 103 de colectivo dejó de detenerse en una parada estratégica de su recorrido: la intersección de las avenidas Rivadavia y La Plata. La detención allí quedó anulada de manera provisoria debido a las obras en la zona.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre cuándo volverá a estar habilitada la parada, pero desde el Gobierno porteño indicaron que los pasajeros que se subían normalmente allí deberán optar por una parada alternativa sobre la avenida Rivadavia, a metros de la calle Pringles. Una parada más, para quienes utilizaban la ubicada en el cruce habitual.

El histórico recorrido del 103, que conecta el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires

La línea 103 cuenta con uno de los recorridos más largos del sistema de colectivos. Comienza en la estación Tapiales, en el partido bonaerense de La Matanza, y finaliza en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de ingresar a CABA, el colectivo atraviesa Villa Madero y Villa Insuperable, cruza General Paz y continúa su trayecto en los barrios porteños de Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Flores, Caballito, Almagro, Balvanera y Monserrat.

Esta línea de colectivos cuenta con tres ramales: Universidad Católica Argentina (Puerto Madero), Aduana y Estación Tapiales. Es operada por la empresa Transportes Quirno Costa, que tiene base en las inmediaciones de la estación Tapiales de Belgrano Sur. Mientras continúen las obras del TramBús, los usuarios del 103 deberán seguir atentos a las nuevas modificaciones que puedan surgir.