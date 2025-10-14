La modelo y conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara, sacó los trapitos al sol en vivo con su exmarido, el exfutbolista Maximiliano López. Qué se dijeron en Telefe.

En Masterchef Celebrity 2025 ocurre una particularidad: mientras Wanda Nara conduce el reality de cocina, Maxi López es uno de los participantes, entonces cada intercambio de ellos queda en el centro de la polémica.

En un momento, la conductora le preguntó qué opinaba su pareja actual, Daniela Christiansson, de que fuera participante del reality. "Lo mismo que mi ex, sorprendida", contestó el hombre que jugó al fútbol en River y en el Barcelona, entre otros clubes por los que pasó durante su carrera. "Yo estoy sorprendidísima", sentenció Wanda.

Trapitos al sol: las "quejas" de Wanda Nara a Maxi López

Luego, Wanda Nara le puso picante a la conversación que salió grabada por el programa que se emite por Telefe. "Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda", le dijo mientras cocinaba.

Entonces, Maxi López se preguntó frente a la cámara: "¿Qué le contesto? Porque después viene con repercusiones". Cuando se volvió al plano en el que estaban ambos, le respondió que "los dos" habían hecho cambios, pero Wanda aseguró que su cambio fue "mejor". "Yo estoy contento, ¿vos?", siguió López, y Wanda Nara le puso punto final a la conversación: "Yo estoy bárbara, acá trabajando".