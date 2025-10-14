Este lunes 13 de octubre comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity. Si un momento era sumamente esperado por parte de la audiencia, era poder observar cuál iba a ser el trato entre Wanda Nara (conductora del ciclo) y Maxi López (participante del mismo y su exesposo). Y finalmente llegó.
"Este tipo estuviste viviendo a congelados, ¿cocinás o no cocinás?", le preguntó la blonda. El exjugador, entre risas, le respondió: "Estuve casado una vez y era todo congelado". Tras la reacción de los demás presentes, la mediática se atajó: "Ahora aprendí yo un poco". "Estás mejor que yo, seguro", le deslizó.