El picante comentario de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Este lunes 13 de octubre comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity. Si un momento era sumamente esperado por parte de la audiencia, era poder observar cuál iba a ser el trato entre Wanda Nara (conductora del ciclo) y Maxi López (participante del mismo y su exesposo). Y finalmente llegó.

"Este tipo estuviste viviendo a congelados, ¿cocinás o no cocinás?", le preguntó la blonda. El exjugador, entre risas, le respondió: "Estuve casado una vez y era todo congelado". Tras la reacción de los demás presentes, la mediática se atajó: "Ahora aprendí yo un poco". "Estás mejor que yo, seguro", le deslizó.