El picante comentario de Maxi López a Wanda Nara: "Era todo congelado"

El exfutbolista fue consultado respecto a sus capacidades culinarias por parte de Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity y su ex-esposa. Y este respondió de forma picante.

13 de octubre, 2025 | 22.54

Este lunes 13 de octubre comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity. Si un momento era sumamente esperado por parte de la audiencia, era poder observar cuál iba a ser el trato entre Wanda Nara (conductora del ciclo) y Maxi López (participante del mismo y su exesposo). Y finalmente llegó.

"Este tipo estuviste viviendo a congelados, ¿cocinás o no cocinás?", le preguntó la blonda. El exjugador, entre risas, le respondió: "Estuve casado una vez y era todo congelado". Tras la reacción de los demás presentes, la mediática se atajó: "Ahora aprendí yo un poco". "Estás mejor que yo, seguro", le deslizó.

