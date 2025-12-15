Pese a que Javier Milei evita aumentar el gasto destinado a los jubilados, discapacitados, docentes y científicos argumentando que no quiere comprometer el déficit fiscal, el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno implica que el Estado dejará de recaudar cerca de un punto del PBI, sobre todo por la reducción de las contribuciones patronales.

En concreto, el impacto fiscal de la "Ley de Modernización Laboral" que presentó oficialmente el Poder Ejecutivo la semana pasada es de 0,83% del PBI, según estimó la consultora Invecq en un informe que difundió en los últimos días.

Según señaló la consultora, "la mayor parte de este esfuerzo corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral", las cuales suponen un esfuerzo fiscal de 0,5% del PBI. "El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)", agregó el informe.

Estos puntos incluyen elementos especialmente regresivos como la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas y la eliminación de algunos impuestos internos, como por ejemplo a objetos suntuarios, embarcaciones o aeronaves.

Aunque destacó el capítulo impositivo de la reforma en términos generales, Invecq advirtió que los cambios tributarios "no abordan el núcleo de las distorsiones, que exige una reforma más profunda sobre tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones".

Cuáles son los principales beneficios impositivos para las empresas incluidos en la reforma laboral

El informe de Invecq señaló algunos de los principales puntos de impacto tributario incluidos en el proyecto oficial:

Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) , que otorga beneficios como la devolución anticipada de IVA y amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos de hasta 30 millones de dólares.

, que otorga beneficios como la devolución anticipada de IVA y amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos de hasta 30 millones de dólares. Reducción las alícuotas del Impuesto a las Ganancias a Sociedades para ejercicios fiscales a partir de 2026 de 30% al 27% y 35% a 31,5%.

para ejercicios fiscales a partir de 2026 de 30% al 27% y 35% a 31,5%. Eliminación de Impuestos Internos para seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

para seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves. Eliminación de los 2 Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales).

(inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales). Eliminación del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA, entre lo más relevante.

Arranca el trámite de la reforma laboral en el Congreso y se movilizan los gremios

El gobierno de Javier Milei enfrentará desde esta semana días de alta temperatura política con el comienzo del armado de las comisiones en el Congreso y con la primera gran marcha de la CGT contra la reforma laboral.

En el Senado, el martes a las 11, los presidentes de cada bloque fueron convocados por la vicepresidenta Victoria Villarruel para definir las comisiones. En Trabajo y Previsión Social, podría seguir Carmen Álvarez Rodríguez, la ex legisladora del PRO que pasó a las filas del partido de Milei. Será en este espacios donde se deberán estudiar los 197 artículos de la ley de reforma laboral mileísta para luego dar dictamen y someterlo a votación.

Según un listado al que accedió El Destape, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tendría los 37 nombres de senadores que garantizarían el quórum y la media sanción a la reforma de Milei antes de fin de año. Sin embargo, se desconoce la posición que tomarán quienes responden a gobernadores no kirchneristas y a los dialoguistas pero no alineados al Gobierno.

Este proyecto, anunciado con bombos y platillos por el oficialismo, será el que mayor resistencia tenga en las calles: a la movilización anunciada por la CGT para este jueves se fueron sumando las dos CTA, sindicatos combativos de izquierda, movimientos sociales, gremios estatales y el peronismo referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.