Jorge Macri confirmó que la Ciudad avanza con un proyecto para eliminar el premetro de la zona de Lugano y reemplazarlo por una línea de colectivos eléctricos tipo Trambús. La idea comenzó como un rumor y finalmente fue oficializado por el Jefe de Gobierno. “En la traza del Premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico, un Trambús. (El Premetro) es un trencito muy chico, lleva muy poca gente. La traza ya la tenemos construida, ahí mismo (podemos meter) otra forma de vehículo”, dijo en diálogo con Economía de Quincho.

Según información de EnElSubte desde la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires aseguraron que “el avance del proyecto es del 28%” y afirmaron que la obra tiene el objetivo de “mejorar la frecuencia de 19 a 9 minutos”. La implementación, cambiaría radicalmente la forma de viajar para los usuarios del premetro.

Qué es el Trambús y cómo funciona

El Trambus cuenta con puertas hidráulicas, camaras a bordo, espejos electricos, USB en los asientos y cabina para el chofer. El Sistema está pensado para que sus unidades sean 100 por ciento eléctricos combinando tecnología de vanguardia, cero emisiones, diseño moderno y un paquete tecnológico que garantiza seguridad vial, comodidad y sustentabilidad.

“El trambus es un sistema. Una parte del sistema son las unidades, pero es igualmente importante que esté pensado como un sistema integrado al subte. La lógica de esto es el subte radial al Obelisco, que estamos haciendo líneas norte-sur que cruzan las líneas radiales eléctricas, como es el Trambus: silencioso y que va a tener prioridad en la movilidad. Van a ser más rápidos que los medios que tenemos actualmente en superficie”, explicó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.