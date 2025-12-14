La Aurora es un pueblo perfecto para conocer en una escapada.

La Aurora es una pequeña localidad perteneciente al partido de Nueve de Julio, ubicada a cuatro horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un lugar cargado de historia y con un ambiente acogedor, perfecto para una escapada para conectar con el aire puro y el verde.

El nombre “La Aurora” proviene de la denominación original del paraje y no hace referencia a ningún pionero, ya que su fundación en 1912 antecede a la sanción de la Ley N.º 3487 de Centros de Población, aprobada recién en 1913, que establecía ese criterio para nombrar nuevas localidades. Además, el lugar es conocido como Estación La Niña. Sobre el origen de esta denominación, solo existe la referencia del Dr. Enrique Udaondo en su obra Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias, donde señala que el nombre aludiría a una de las carabelas de Cristóbal Colón. Al no existir documentación que respalde esta afirmación, se considera que se trata de una deducción lógica más que de un dato comprobado.

Qué hay en el pueblo La Aurora

Frente a la plaza central se levanta la Capilla Virgen Niña, uno de los puntos más representativos del pueblo, acompañada por el Centro de Jubilados y Pensionados Niñenses. En el mismo entorno también se encuentran la unidad sanitaria, el jardín de infantes y la delegación municipal, además de la escuela primaria y el Club Atlético La Niña, espacios clave de la vida cotidiana de la localidad.

Pueblo La Aurora.

Con su impronta tranquila y sus rincones llenos de encanto, el pueblo resulta ideal para los amantes de la fotografía: se destacan las fachadas del ex Bar El Gallego, el Diagonal Bar, el Boliche El Resorte y el antiguo Almacén La Florida, construcciones que conservan la identidad y la memoria del lugar.

Pueblo La Aurora.

Acceso al pueblo La Aurora

La localidad está situada a unos 44 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueve de Julio. Se puede llegar a través de un camino rural de 22 kilómetros que nace desde la Ruta Nacional 5, o bien tomando la ruta provincial 65 y luego el acceso rural que conduce a Fauzón. El pueblo tiene una población de 499 habitantes, según el censo de 2022, cifra que marca un descenso respecto a los 531 registrados en 2010.