Se llama Paso del Sapo en honor a un vecino y viven menos de 1000 habitantes: el pueblito entre montañas ideal para el verano 2026

Si te gusta hacer turismo nacional y te interesa conocer cada lugar recóndito de Argentina, esta pequeña localidad ubicada al noroeste de la provincia de Chubut podría resultarte atractiva para tu próximo viaje. Se trata de Paso del Sapo, un pueblo rodeado de montañas antiguas que pertenece al departamento Languiñeo, frente al río Chubut.

Aunque se considera un pueblo tranquilo porque solo tiene alrededor de 1.000 habitantes, se identifica como un sitio abierto al turismo, donde se organizan festivales de grandes dimensiones como la Fiesta Regional De las Destrezas Criollas y el Chamamé.

Para los viajeros que aman conocer lugares a través de su cultura y sus paisajes, este pueblito es imperdible. Cuenta con dos hoteles y un camping municipal a orillas del río. Una caminata por Paso del Sapo podría ser un recuerdo para toda la vida.

Cómo llegar a Paso del Sapo

Pese a que la localidad de Paso del Sapo se encuentra a 179 kilómetros de Esquel, que es la ciudad más cerca del pueblo, llegar a ella es mucho más sencillo porque solo se necesita ingresar por la Ruta Provincial 12.

El recorrido de la ruta dura aproximadamente 3 horas y pasa por amplios paisajes desérticos del norte de Chubut, que resultan preciosos para los visitantes que nunca vieron algo igual. Avanza a la par del río hasta ingresar a un valle y finalmente, entrar al pueblo.

A mitad de camino, entre Esquel y Paso del Sapo, se encuentra la localidad de Gualjaina, que es el punto más cercano a Piedra Parada. Esta atracción es una roca de 210 metros de altura, que se convirtió en un paso obligado por su estilo y su curiosa formación.

Por qué se llama Paso del Sapo

Existen diferentes versiones de por qué este pueblo se llama Paso del Sapo. Por lo general, las historias alrededor de los nombres de los pueblos se van perdiendo con los años, pero Paso del Sapo tiene solo 72.

Según los habitantes, antiguamente el pueblo se llamaba Rincón de los Leones, pero luego cambió a Paso del Sapo en homenaje a un antiguo vecino. Cuenta la historia que cuando no existía un puente que permitiera cruzar el río Chubut para acceder al pueblo, un hombre llamado Biciara ofrecía su balsa para completar el viaje.

Como todos los habitantes tenían un vínculo con él a raíz de esta "gauchada", decidieron bautizar al pueblo con el nombre "Paso del Sapo", pero no se sabe si es porque Biciara tenía una apariencia física parecida a la de un sapo; por sus grandes habilidades para nadar o porque vestía siempre un traje verde.

Existen registros de que Biciara existió. Todos en el pueblo lo recuerdan como un emblema indiscutido, que facilitó el cruce del río hasta que se construyó el puente, en 1963.