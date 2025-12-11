Cuánto cuesta irse de vacaciones a Bariloche en 2026.

Este verano, Bariloche vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos, y la pregunta inevitable es: ¿cuánto cuesta disfrutar de unos días en la ciudad patagónica? Con cálculos realizados sobre la base de pasajes aéreos, alojamiento, excursiones, alquiler de auto y gastronomía, el panorama permite anticipar el presupuesto necesario para una estadía de cinco noches para dos personas desde $1.600.000.

Desde el EMPROTUR Bariloche destacaron que “el verano va a ser histórico. Cerramos una temporada de invierno exitosa, con un 85% de ocupación y gran movimiento de excursiones y ascensos a los cerros. Ahora nos preparamos con un amplio cronograma de actividades y una fuerte campaña de promoción para que Bariloche sea el destino elegido en la temporada estival”.

Para quienes eligen viajar en avión desde Buenos Aires el pasaje de ida y vuelta ronda los $209.000 para temporada alta. Si, durante cuatro noches, optan por un hotel de categoría media (3 estrellas), con precio mediano de habitaciones dobles, el alojamiento total por persona ronda los $275.000. Sumando a ello una excursión tradicional lacustre estimada en $132.400, y considerando comidas diarias, según promedio de restaurantes céntricos categorizados como económicos/intermedios, el gasto en gastronomía por persona para la estadía se aproxima a $168.000. En este escenario completo, el costo total de las vacaciones asciende a unos $750.000 por persona.

Si se busca una experiencia más confortable y se elige un alojamiento de categoría superior (hotel 4 o 5 estrellas), con tarifa mediana, el alojamiento por persona se eleva a unos $391.000. Con los mismos costos de pasaje, excursión y comidas, el total estimado alcanza los $820.000 por persona.

Las claves para optimizar el presupuesto

El mapa de decisiones estratégicas marcan la diferencia entre un viaje ajustado y uno holgado. El momento de compra es el primer factor. Enero concentra la mayor presión en vuelos, con tarifas que tienden a subir por la alta demanda de temporada. En cambio, febrero muestra un alivio en los precios aéreos, lo que convierte a ese mes en una oportunidad para quienes buscan abaratar el traslado sin resignar experiencia. Comprar con antelación, además, sigue siendo la regla de oro: asegurar pasajes y alojamiento con meses de anticipación permite esquivar los picos de última hora y proyectar el gasto con mayor previsibilidad.

La elección de modalidad de viaje también impacta de manera directa en el bolsillo. Para grupos familiares o parejas que no requieren movilidad constante, viajar en auto propio representa un ahorro considerable frente a la combinación de vuelo más alquiler. La ruta desde Buenos Aires implica largas horas de manejo, pero también ofrece la posibilidad de transformar el trayecto en parte de la experiencia, con paradas en pueblos y paisajes intermedios.

El alojamiento por categoría es otro eje de decisión. Los hostels, los hoteles de categoría turística y las cabañas son una excelente alternativa para quienes buscan comodidad a un valor más accesible ideal para viajar jóvenes o familias con presupuestos acotados

Bariloche ofrece un verano vibrante: playas de lago con aguas cristalinas, cervecerías artesanales que se multiplican en el centro, y la posibilidad de combinar caminatas por senderos de montaña con tardes de relax frente al Nahuel Huap.