Malvinas tapadas y copia a EE.UU.: los nuevos escudos de los ministerios de Milei

El gobierno de Javier Milei decidió realizar un rebranding de los símbolos que representan a cada Ministerio del Poder Ejecutivo, a los que se les intentó imprimir, con pequeñas modificaciones, la visión ideológica de la gestión libertaria. La cartera de Seguridad incorporó un águila calva, emblema desde hace siglos de Estados Unidos; la Cancillería sumó un planisferio en el que no aparecen las Islas Malvinas y el de Desregulación tomó una antorcha muy parecida a la Estatua de la Libertad.

"Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Seguridad Nacional, que integra el águila, emblema de vigilancia, autoridad y protección. Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía", publicó el Ministerio de Seguridad en sus redes sociales. El texto no aclara que el animal elegido es el mismo que forma parte de mucha simbología oficial estadounidense, incluida la propia Casa Blanca o el Departamento de Defensa.

Otro de los Ministerios que tuvo una reminiscencia clara al país que gobierna Donald Trump fue el de Desregulación y Transformación de Estado de Federico Sturzenegger, que sumó dos antorchas muy similares a las que lleva la Estatua de la Libertad, el histórico monumento erigido en las costas de Nueva York.

"Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que incorpora la antorcha, emblema de guía, claridad y transformación. Su luz simboliza la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos, evocando el espíritu de libertad y la energía reformista que impulsa el desarrollo", explicó el Ministerio

A este cambio en el área de Sturzenegger se le suman otros, como el de Relaciones Exteriores y Culto, que presentó un mapa mundial pintado de dorado detrás del escudo nacional argentino. Sin embargo, en el contorno de Argentina no figuran las Islas Malvinas. Milei -en pleno 2 de abril pasado- le deseó a los kelpers su autodeterminación, yendo en contra de la postura histórica de reivindicacion de soberanía argentina.

También la cartera de Salud tuvo un nuevo agregado: una serpiente, también dorada, simboliza la famosa Vara de Esculapio, representativa de la sabiduría médica. "Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Salud, que integra la vara de Esculapio, símbolo universal de la medicina y la sanación. Representa sabiduría, cuidado y compromiso con la vida, reafirmando la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación", indicó el ministerio,

En detalle, el reptil elegido no se parece tanto a ese símbolo de la medicina como a otro que los militantes de La Libertad Avanza (LLA) hicieron propio: la bandera de Gadsden. Se trata de una serpiente cascabel en espiral y en posición defensiva, ícono del liberalismo estadounidense, y que los seguidores de Milei suelen llevar a sus actos.