Siguen las salidas transitorias para dos condenados por el femicidio de Melmann: Casación rechazó el planteo de la familia

El 4 de febrero de 2001 Natalia Melmann fue hallada sin vida bajo un montículo de hojas en el vivero "Florentino Ameghino" de la ciudad balnearia de Miramar. La autopsia determinó que la adolescente de 15 años fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, a su vez el cuerpo de la chica presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo. Dos de los condenados por este crimen atroz fueron los policías Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, quienes deben cumplir la pena de prisión perpetua. Desde el año 2024, Echenique y Anselmini gozan del beneficio de las salidas transitorias y recientemente, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó un recurso interpuesto por los padres de la víctima para impedir estas salidas.

En un escrito judicial de 13 páginas, el fiscal general de Cámaras del Departamento Judicial de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y Gustavo Melmann, presentaron planteos contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal, quienes el 29 de agosto de 2024, concedieron a Echenique y Anselmini el beneficio de tener salidas transitorias cada 15 días, los domingos de 8 a 20.

En la apelación, Garello sostuvo que la resolución "resulta adversa a los intereses del Ministerio Público Fiscal", siendo arbitraria ya que "no efectúa un análisis integral de la trayectoria del interno dentro del sistema penitenciario". Por su parte, Melmann, mediante su representante legal, Yamil Castro Bianchi, señaló que: "Se interpreta con arbitrariedad los informes técnicos emitidos". Finalmente, en el escrito se aclara que los condenados no cumplen con los requisitos legales ni psicológicos para acceder al beneficio.

En ese orden, el juez Carlos Ángel Natiello, presidente del tribunal estuvo de acuerdo con los planteos estipulados por Melmann y Garello, alegando que la ley impide salidas transitorias para los sentenciados a la máxima pena en este tipo de delitos. Sin embargo, los jueces Luis María Mancini y María Florencia Budiño desestimaron la petición por ser "inadmisible", señalando que las resoluciones impugnadas no eran sentencias definitivas ni revisables por Casación, debido a esto, el beneficio quedó firme.

El femicidio de Natalia Melmann

El cuerpo de Natalia Melmann fue encontrado en el vivero "Florentino Ameghino" de la ciudad costera de Miramar. Durante la investigación se determinó que la adolescente fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Oscar Echenique y Ricardo Suárez, quienes fueron sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa.

Entre los imputados en la causa también se encontraba el ex convicto Gustavo Fernández, quien recibió una pena de 25 años de prisión por su participación en el rapto, condena que fue reducida a diez años.

Por último, Ricardo Panadero fue absuelto en dos oportunidades por "falta de pruebas", hasta que el Tribunal de Casación Penal provincial estableció en el año 2019 que el policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

En el año 2023, Panadero fue declarado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad, recibiendo finalmente la pena de reclusión perpetua.