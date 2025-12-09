La actividad industrial y la construcción volvieron a caer durante octubre

Nueva caída de los niveles de actividad en la industria y la construcción. En octubre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) arrojó una caída de 2,9% respecto a igual mes de 2024, mientras que la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior, informó el INDEC. En el caso de la actividad de la Construcción muestra una suba de 8% respecto a igual mes de 2024 pero cayó 0,5% en el cotejo contra el mes previo.

La industria es uno de los sectores en que más golpea el modelo extractivista, de ajuste y financiero del gobierno de Javier Milei. La actividad fabril arroja nueve meses consecutivos de caídas mensuales. En octubre la baja fue de 0,8%, mientras que once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

Sectores

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado registra una caída interanual de 15,1% en octubre. La fabricación de prendas de vestir, que constituye la principal incidencia, muestra una disminución interanual de 12,1%, mientras que la fabricación de calzado y sus partes cae 21,1%. Asimismo, esta situación se vincula con la caída en la fabricación de productos textiles, que tiene una variación negativa de 24,0% en términos interanuales en octubre. La producción de tejidos y acabado de productos textiles, que presenta la principal incidencia, cae 34,1% interanualmente, mientras que la producción de hilados de algodón disminuye 34,7%. Según fuentes consultadas, se registraron algunas paradas de planta como consecuencia del menor volumen de ventas.

Los productos de caucho y plástico muestran una caída interanual de 12% en octubre. La principal incidencia negativa en el período bajo análisis corresponde a la fabricación de manufacturas de plástico, que registra una disminución interanual de 9,7%. La menor actividad del sector se vincula con la disminución en la demanda de diferentes segmentos, como botellas utilizadas para la elaboración de bebidas gaseosas y jugos, además de envases plásticos –como bandejas, bolsas y films– destinados al empaquetado de diferentes productos alimenticios. "Asimismo, se observan disminuciones en los productos plásticos destinados a los segmentos de artículos personales y limpieza, autopartes, y bazar y menaje, entre otros", señaló el informe.

La división correspondiente a alimentos y bebidas registra una baja interanual de 1,7% en octubre. La principal incidencia negativa se observa en la elaboración de galletitas, productos de panadería y pastas, que presenta una baja interanual de 7,0%. Según empresas consultadas, en el mes de referencia se registra una disminución en la demanda local. Asimismo, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción de harina de trigo presenta una caída de 6,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas muestra en octubre una baja interanual de 6,8%, debido principalmente a una menor producción de cervezas, jugos para diluir y sidras. La elaboración de vino presenta en octubre una caída interanual de 9,7%. Según datos de comercialización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), disponibles al cierre de este informe, se observa una baja tanto en las exportaciones como en los despachos de vino para ser comercializados en el mercado interno.

La producción de carne vacuna registra en octubre una baja interanual de 4,8%. De acuerdo con los datos de la Coordinación de Análisis Pecuario de la SAGyP, en el mes de referencia se observa una disminución de 5,1% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo aparente.

Con respecto a las ventas externas, según la misma fuente, el volumen exportado de carne bovina –medido en toneladas equivalentes res con hueso– registra una caída interanual de 3,4% y representa el 29% de la producción de carne vacuna, siendo China el principal destino de los despachos de carne al mercado externo. La fabricación de productos de metal presenta en octubre una caída interanual de 8,1%. La fabricación de otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, que constituye la principal incidencia, disminuye interanualmente 6,7% respecto al mismo mes del año anterior.

La división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes muestra en octubre una caída interanual de 4,1%. La principal incidencia negativa corresponde a la fabricación de vehículos automotores, que presenta una baja interanual de 7,7%. En el mes de referencia se observa una menor cantidad de unidades producidas de automóviles con respecto al mismo mes del año anterior.

Construcción

En octubre de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los diez meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024. En octubre de 2025 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en octubre de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 40,7% en hormigón elaborado; 35,7% en artículos sanitarios de cerámica; 33,6% en asfalto; 24,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,1% en pinturas para construcción; 12,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 7,5% en cemento portland. Mientras tanto, se observan bajas de 11,2% en yeso; 6,9% en ladrillos huecos; 6,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,6% en cales; y 0,6% en placas de yeso.

Si se analizan las variaciones del acumulado durante los diez meses de 2025 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 51,1% en asfalto; 30,8% en artículos sanitarios de cerámica; 22,3% en hormigón elaborado; 17,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 13,1% en placas de yeso; 10,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 7,2% en cemento portland; 6,7% en pinturas para construcción; 2,2% en cales; 1,6% en resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 0,7% en ladrillos huecos. Mientras tanto, se observa una baja de 0,5% en yeso.

Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. En septiembre de 2025 este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-septiembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4% con respecto al mismo período del año anterior.