Cuánto cuesta irse de vacaciones a Mendoza en el verano 2026: precios de paquetes, viajes y alojamientos

Cada año Mendoza se consolida como uno de los destinos favoritos de los argentinos para vacacionar. Con sus paisajes cordilleranos increíbles, buen vino y la vibrante vida urbana, la provincia se posiciona como una gran opción este verano 2026, ya que ofrece un abanico de experiencias que se adaptan a todos los bolsillos.
Cuánto cuesta irse de vacaciones a Mendoza en el verano 2026: los precios
La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó cientos de datos y elaboró un desglose de costos estimados para que puedas empezar a planificar tus vacaciones de verano. Para enero o febrero del 2026 el presupuesto que vas a necesitar dependerá de acuerdo al tipo de viaje que desees.
Paquetes Turísticos
Los paquetes son ideales si buscás simplicidad y despreocupación. Generalmente, incluyen transporte (micro o aéreo), alojamiento y algunas excursiones clave. Las agencias suelen lanzar promociones para el verano a partir de septiembre y octubre.
Paquetes aéreos (7 días / 6 noches)
Con vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires (Aeroparque/Ezeiza) a Mendoza, 6 noches de alojamiento (hotel 3 estrellas con desayuno) y un par de excursiones básicas (City Tour y/o Bodega tradicional).
- Opción Económica: desde $580.000 por persona (en base doble).
- Opción Premium (hotel 4/5 estrellas): desde $850.000 por persona (en base doble).
Paquetes en micro (5 días / 4 noches)
Incluye pasajes de micro semicama/cama desde Buenos Aires, 4 noches de alojamiento (hostel o apart hotel con desayuno) y alguna actividad.
- Costo Estimado: desde $350.000 por persona (en base doble/triple).
Alojamiento
Mendoza capital y el Gran Mendoza (Godoy Cruz, Luján de Cuyo) ofrecen la mayor variedad de hospedajes. Los precios varían significativamente si elegís la ciudad o zonas más rurales como el Valle de Uco o Chacras de Coria. Además, cambian de acuerdo al tipo de alojamiento. Por noche los precios estimados para este verano son los siguientes:
- Hostel / cabañas sencillas: desde 35.000, es ideal para viajeros con presupuesto acotado y un espíritu más libre y social.
- Hoteles 3 Estrellas: desde $37.000, perfecto para parejas o familias que buscan comodidad estándar y servicios.
- Hotel 4 Estrellas o wine resorts: desde $150.000, es perfecto para quienes priorizan el confort, "amenities" y buscan estar cerca de las bodegas.
- Temporal (Airbnb/Departamento): desde los $60.000, ideal para las familias o grupos que necesitan cocina y más espacio.
Así, la proyección semanal, es decir, 7 noches para dos personas, en un buen hotel (sin tantos lujos) costaría alrededor de $490.000, solo en alojamiento.
Transporte: cómo moverte
El costo total de tu viaje dependerá mucho de cómo decidas llegar a Mendoza y de cómo te muevas una vez dentro del destino:
- Vuelos: los pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires rondan los $220.000 - $300.000$ en temporada alta (enero/febrero 2026).
- Micro de larga distancia: los viajes ida y vuelta desde Buenos Aires en micro semicama comienzan en los $90.000 por persona y en los cama desde los $120.000 por persona.
Moverse dentro de Mendoza también es un gasto adicional, si bien se pueden utilizar los colectivos que recorren grandes distancias, incluso para ir a parajes turísticos, para que una familia tenga movilidad hay que tener en cuenta:
- Alquiler de Auto (Económico): desde $45.000 por día (más combustible y seguro).
- Combustible: es un gasto considerable si planeás recorrer el Cañón del Atuel o el Valle de Uco.
Excursiones y recorrido por las bodegas
En las excursiones es donde muchas personas entran en grandes gastos, todo depende del tipo de actividad que se elija realizar.
-
Excursión a Alta Montaña (Aconcagua): Es un clásico que dura todo el día. Cuesta desde $35.000 por persona (este valor incluye transporte y guía).
-
Visita y degustación en Bodega:
-
Bodega tradicional o pequeña: Los precios arrancan en $10.000 por persona.
-
Bodega de renombre o premium: El costo puede ir desde $25.000 (solo degustación) hasta $90.000 pesos argentinos si elegís un almuerzo o cena de pasos con maridaje.
-