Cuánto cuesta irse de vacaciones a Mendoza en el verano 2026: precios de paquetes, viajes y alojamientos

Cada año Mendoza se consolida como uno de los destinos favoritos de los argentinos para vacacionar. Con sus paisajes cordilleranos increíbles, buen vino y la vibrante vida urbana, la provincia se posiciona como una gran opción este verano 2026, ya que ofrece un abanico de experiencias que se adaptan a todos los bolsillos.

Cuánto cuesta irse de vacaciones a Mendoza en el verano 2026: los precios

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó cientos de datos y elaboró un desglose de costos estimados para que puedas empezar a planificar tus vacaciones de verano. Para enero o febrero del 2026 el presupuesto que vas a necesitar dependerá de acuerdo al tipo de viaje que desees.

Paquetes Turísticos

Los paquetes son ideales si buscás simplicidad y despreocupación. Generalmente, incluyen transporte (micro o aéreo), alojamiento y algunas excursiones clave. Las agencias suelen lanzar promociones para el verano a partir de septiembre y octubre.

Paquetes aéreos (7 días / 6 noches)

Con vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires (Aeroparque/Ezeiza) a Mendoza, 6 noches de alojamiento (hotel 3 estrellas con desayuno) y un par de excursiones básicas (City Tour y/o Bodega tradicional).

Opción Económica : desde $580.000 por persona (en base doble).

: desde $580.000 por persona (en base doble). Opción Premium (hotel 4/5 estrellas): desde $850.000 por persona (en base doble).

A Mendoza se puede optar por ir en avión o en micro de larga distancia

Paquetes en micro (5 días / 4 noches)

Incluye pasajes de micro semicama/cama desde Buenos Aires, 4 noches de alojamiento (hostel o apart hotel con desayuno) y alguna actividad.

Costo Estimado: desde $350.000 por persona (en base doble/triple).

Alojamiento

Mendoza capital y el Gran Mendoza (Godoy Cruz, Luján de Cuyo) ofrecen la mayor variedad de hospedajes. Los precios varían significativamente si elegís la ciudad o zonas más rurales como el Valle de Uco o Chacras de Coria. Además, cambian de acuerdo al tipo de alojamiento. Por noche los precios estimados para este verano son los siguientes:

Hostel / cabañas sencillas : desde 35.000, es ideal para viajeros con presupuesto acotado y un espíritu más libre y social.

: desde 35.000, es ideal para viajeros con presupuesto acotado y un espíritu más libre y social. Hoteles 3 Estrellas : desde $37.000, perfecto para parejas o familias que buscan comodidad estándar y servicios.

: desde $37.000, perfecto para parejas o familias que buscan comodidad estándar y servicios. Hotel 4 Estrellas o wine resorts : desde $150.000, es perfecto para quienes priorizan el confort, "amenities" y buscan estar cerca de las bodegas.

: desde $150.000, es perfecto para quienes priorizan el confort, "amenities" y buscan estar cerca de las bodegas. Temporal (Airbnb/Departamento): desde los $60.000, ideal para las familias o grupos que necesitan cocina y más espacio.

Así, la proyección semanal, es decir, 7 noches para dos personas, en un buen hotel (sin tantos lujos) costaría alrededor de $490.000, solo en alojamiento.

El costo promedio para alojarse 7 noches costaría alrededor de $490.000 para dos personas

Transporte: cómo moverte

El costo total de tu viaje dependerá mucho de cómo decidas llegar a Mendoza y de cómo te muevas una vez dentro del destino:

Vuelos : los pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires rondan los $220.000 - $300.000$ en temporada alta (enero/febrero 2026).

: los pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires rondan los $220.000 - $300.000$ en temporada alta (enero/febrero 2026). Micro de larga distancia: los viajes ida y vuelta desde Buenos Aires en micro semicama comienzan en los $90.000 por persona y en los cama desde los $120.000 por persona.

Moverse dentro de Mendoza también es un gasto adicional, si bien se pueden utilizar los colectivos que recorren grandes distancias, incluso para ir a parajes turísticos, para que una familia tenga movilidad hay que tener en cuenta:

Alquiler de Auto (Económico): desde $45.000 por día (más combustible y seguro).

Combustible: es un gasto considerable si planeás recorrer el Cañón del Atuel o el Valle de Uco.

Excursiones y recorrido por las bodegas

En las excursiones es donde muchas personas entran en grandes gastos, todo depende del tipo de actividad que se elija realizar.