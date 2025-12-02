El secreto de las abuelas: para qué sirve hervir cáscaras de naranja y limón con canela.

Hervir cáscaras de naranja y limón con canela es un viejo truco que utilizaban muchas abuelas por los increíbles beneficios de estos ingredientes. Con el tiempo, esta receta se volvió a popularizar entre los que buscan soluciones simples y naturales para el hogar.

Este truco sirva para crear un aromatizante casero capaz de perfumar la casa y neutralizar los olores fuertes, sin necesidad de recurrir a productos industriales y llenos de químicos. Los compuestos naturales que liberan los cítricos al calentarse actúan como desodorantes para el ambiente, mientras que la canela le suma un toque de calidez.

Este método es muy útil para quitar el olor a comida de la cocina después de cocinar, especialmente con el olor a fritura o a algunas verduras hervidas. También se puede utilizar como base para preparar un spray aromatizante casero para perfumar telas, cortinas o rincones de la casa.

Aromatizante natural a base de cáscaras de naranja, limón y canela: los beneficios

Esta alternativa es muy económica, fácil de preparar y completamente natural, que le va a dar a tu casa un aroma exquisito y diferente al de los demás hogares. Además, es ideal para mejorar la respiración, la congestión o para llenar la casa de un aroma suave y rico en los días de mucha humedad, cuando se concentran los olores.

Otro beneficio es que tiene un efecto relajante. El olor de los cítricos y la canela pueden ayudar a disminuir el estrés, despejar la mente, mejorar la concentración e incluso mejorar el estado de ánimo.

Si buscás alternativas ecológicas, este truco también es muy útil para aprovechar esos alimentos que normalmente se descartan una vez usados. Por último, este truco puede funcionar como una especie de ritual personal, un momento para bajar los decibeles, conectarte con tus cinco sentidos y llenar tu casa de calma, limpieza y naturaleza.

Cómo preparar este aromatizante natural

Ingredientes

Cáscaras de naranja y de limón (cantidad que quieras)

Ramas de canela o canela en polvo

Opcional: clavos de olor y/o romero

Agua caliente

Un atomizador vacío

Preparación