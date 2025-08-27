EN VIVO
Receta sin harina: cookies de naranja que no inflaman para acompañar el mate

Así podés preparar unas deliciosas cookies de naranja saludables sin harina de trigo y sin TACC libres de gluten.

27 de agosto, 2025 | 16.34

Existe una receta sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar unas cookies de naranja deliciosas para acompañar con el mate. Si estás buscando recetas saludables y libres de gluten y de harina de trigo tradicional, esta receta te va a encantar. Estas galletitas quedan deliciosas y son muy fáciles de hacer.

La receta fue compartida por Ale Temporini, quien se dedica a crear recetas saludables y compartirlas con sus seguidores de las redes sociales. Quedan suaves por dentro, crujientes por fuera y con un aroma delicioso.

Receta de cookines sin harina y sin gluten

Ingredientes

  • 150 g azúcar.

  • Ralladura de 2 naranjas.

  • 70 g manteca.

  • Pizca de sal.

  • Esencia (a gusto).

  • 2 huevos.

  • 240 g mix de harina sin gluten o cualquier harina sin gluten que te guste (de almendras, arroz, coco, trigo sarraceno, entre otras).

  • 1 cdita goma xántica.

  • 1 cdita polvo leudante.

  • Un chorrito de licor (opcional).

  • Azúcar común y azúcar impalpable para rebozar (opcional).

Preparación

  1. En un bol, mezclar el azúcar, los huevos, la ralladura de naranjas, la manteca, la pizca de sal, la esencia de vainilla y el licor (opcional).

  2. Revolver muy bien y sumar los secos: el mix de harinas sin gluten o la que sea sin gluten y te guste más. Agregar la goma xántica y el polvo leudante. 

  3. Formar las bolitas y rebozarlas en azúcar común e impalpable (opcional).

  4. Llevar a fuente previamente enmantecada o placa con papel manteca.

  5. Llevar a horno 10 minutos o hasta que se cocinen.

  6. ¡Listo!

