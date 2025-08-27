Receta sin harina: cookies de naranja que no inflaman para acompañar el mate

Existe una receta sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar unas cookies de naranja deliciosas para acompañar con el mate. Si estás buscando recetas saludables y libres de gluten y de harina de trigo tradicional, esta receta te va a encantar. Estas galletitas quedan deliciosas y son muy fáciles de hacer.
La receta fue compartida por Ale Temporini, quien se dedica a crear recetas saludables y compartirlas con sus seguidores de las redes sociales. Quedan suaves por dentro, crujientes por fuera y con un aroma delicioso.
Receta de cookines sin harina y sin gluten
Ingredientes
-
150 g azúcar.
-
Ralladura de 2 naranjas.
-
70 g manteca.
-
Pizca de sal.
-
Esencia (a gusto).
-
2 huevos.
-
240 g mix de harina sin gluten o cualquier harina sin gluten que te guste (de almendras, arroz, coco, trigo sarraceno, entre otras).
-
1 cdita goma xántica.
-
1 cdita polvo leudante.
-
Un chorrito de licor (opcional).
-
Azúcar común y azúcar impalpable para rebozar (opcional).
Preparación
-
En un bol, mezclar el azúcar, los huevos, la ralladura de naranjas, la manteca, la pizca de sal, la esencia de vainilla y el licor (opcional).
-
Revolver muy bien y sumar los secos: el mix de harinas sin gluten o la que sea sin gluten y te guste más. Agregar la goma xántica y el polvo leudante.
-
Formar las bolitas y rebozarlas en azúcar común e impalpable (opcional).
-
Llevar a fuente previamente enmantecada o placa con papel manteca.
-
Llevar a horno 10 minutos o hasta que se cocinen.
-
¡Listo!