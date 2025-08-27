Receta sin harina: cookies de naranja que no inflaman para acompañar el mate.

Existe una receta sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar unas cookies de naranja deliciosas para acompañar con el mate. Si estás buscando recetas saludables y libres de gluten y de harina de trigo tradicional, esta receta te va a encantar. Estas galletitas quedan deliciosas y son muy fáciles de hacer.

La receta fue compartida por Ale Temporini, quien se dedica a crear recetas saludables y compartirlas con sus seguidores de las redes sociales. Quedan suaves por dentro, crujientes por fuera y con un aroma delicioso.

Receta de cookines sin harina y sin gluten

Ingredientes

150 g azúcar.

Ralladura de 2 naranjas.

70 g manteca.

Pizca de sal.

Esencia (a gusto).

2 huevos.

240 g mix de harina sin gluten o cualquier harina sin gluten que te guste (de almendras, arroz, coco, trigo sarraceno, entre otras).

1 cdita goma xántica.

1 cdita polvo leudante.

Un chorrito de licor (opcional).

Azúcar común y azúcar impalpable para rebozar (opcional).

Preparación