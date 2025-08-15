Receta sin harina de galletas de avena y limón: livianas, saludables y deliciosas para la merienda.

Existe una receta de galletitas de avena y limón sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar que podés preparar en casa muy fácilmente. Las recetas saludables sin harina de trigo y sin azúcar son cada vez más populares debido a sus beneficios para la salud.

Si no podés o no querés consumir estos dos ingredientes, no te preocupes. Esta receta es muy sencilla de hacer y te van a quedar unas galletitas deliciosas para tus desayunos y meriendas. La receta fue compartida por la coach de salud Ro Margosa, quien se dedica a compartir diferentes recetas saludables y deliciosas, fáciles de preparar en casa. Para reemplazar la harina de trigo, se necesitan avena y harina de avena, y para reemplazar el azúcar, podés usar miel o un endulzante de tu gusto, como stevia.

Receta de galletitas de avena y limón sin harina y sin azúcar

Ingredientes

1 taza de avena instantánea

1 taza de harina de avena

2 huevos

Ralladura de 1 y 1/2 limón

3 cdas de aceite de coco (si no tenés, podés usar cualquier otro)

Miel para endulzar o stevia a gusto

1 cda de polvo para hornear

1 cdita de esencia de vainilla

Preparación