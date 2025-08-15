Receta sin harina de galletas de avena y limón: livianas, saludables y deliciosas para la merienda

Existe una receta de galletitas de avena y limón sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar que podés preparar en casa muy fácilmente. Las recetas saludables sin harina de trigo y sin azúcar son cada vez más populares debido a sus beneficios para la salud.
Si no podés o no querés consumir estos dos ingredientes, no te preocupes. Esta receta es muy sencilla de hacer y te van a quedar unas galletitas deliciosas para tus desayunos y meriendas. La receta fue compartida por la coach de salud Ro Margosa, quien se dedica a compartir diferentes recetas saludables y deliciosas, fáciles de preparar en casa. Para reemplazar la harina de trigo, se necesitan avena y harina de avena, y para reemplazar el azúcar, podés usar miel o un endulzante de tu gusto, como stevia.
Receta de galletitas de avena y limón sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
1 taza de avena instantánea
-
1 taza de harina de avena
-
2 huevos
-
Ralladura de 1 y 1/2 limón
-
3 cdas de aceite de coco (si no tenés, podés usar cualquier otro)
-
Miel para endulzar o stevia a gusto
-
1 cda de polvo para hornear
-
1 cdita de esencia de vainilla
Preparación
-
En un bol, verter los huevos, la ralladura de limón, el aceite de coco, la esencia de vainilla y el endulzante que uses.
-
Agregar la avena y la harina de avena. Si no tenés harina de avena, procesá o licuá 1 taza de avena instantánea para triturarla. Agregar el polvo para hornear.
-
Integrar muy bien y formar las galletitas con las manos. Dejarlas reposar sobre una fuente para horno previamente enmantecada o con papel manteca. Aplastar los bollitos para darle forma de galleta con la ayuda de una cuchara.
-
Llevar al horno por aproximadamente 10 minutos o hasta que se doren y queden listas.
-
¡Listo!