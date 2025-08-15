EN VIVO
Receta sin harina de galletas de avena y limón: livianas, saludables y deliciosas para la merienda

Así podés preparar unas ricas galletitas de avena y limón sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar, saludables y deliciosas.

15 de agosto, 2025 | 10.01

Existe una receta de galletitas de avena y limón sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar que podés preparar en casa muy fácilmente. Las recetas saludables sin harina de trigo y sin azúcar son cada vez más populares debido a sus beneficios para la salud.

Si no podés o no querés consumir estos dos ingredientes, no te preocupes. Esta receta es muy sencilla de hacer y te van a quedar unas galletitas deliciosas para tus desayunos y meriendas. La receta fue compartida por la coach de salud Ro Margosa, quien se dedica a compartir diferentes recetas saludables y deliciosas, fáciles de preparar en casa. Para reemplazar la harina de trigo, se necesitan avena y harina de avena, y para reemplazar el azúcar, podés usar miel o un endulzante de tu gusto, como stevia.

Receta de galletitas de avena y limón sin harina y sin azúcar

Ingredientes

  • 1 taza de avena instantánea

  • 1 taza de harina de avena

  • 2 huevos

  • Ralladura de 1 y 1/2 limón

  • 3 cdas de aceite de coco (si no tenés, podés usar cualquier otro)

  • Miel para endulzar o stevia a gusto

  • 1 cda de polvo para hornear

  • 1 cdita de esencia de vainilla

Preparación

  1. En un bol, verter los huevos, la ralladura de limón, el aceite de coco, la esencia de vainilla y el endulzante que uses.

  2. Agregar la avena y la harina de avena. Si no tenés harina de avena, procesá o licuá 1 taza de avena instantánea para triturarla. Agregar el polvo para hornear.

  3. Integrar muy bien y formar las galletitas con las manos. Dejarlas reposar sobre una fuente para horno previamente enmantecada o con papel manteca. Aplastar los bollitos para darle forma de galleta con la ayuda de una cuchara.

  4. Llevar al horno por aproximadamente 10 minutos o hasta que se doren y queden listas.

  5. ¡Listo!

