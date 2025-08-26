Receta sin harina y sin azúcar de muffins de limón y yogur: deliciosos y no inflaman.

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar unos muffins de limón y yogur riquísimos, saludables y que no inflaman. Si la harina de trigo tradicional te inflama o te genera problemas gastrointestinales, esta receta te va a encantar. Es ideal para calmar los antojos dulces sin dejar de comer saludable.

La receta fue compartida por una nutricionista llamada Yamila, quien se encarga de compartir recetas saludables en su cuenta de TikTok (@yaminutri). Son muy fáciles de hacer y además no llevan nada de azúcar. Podés reemplazar el azúcar por algún endulzante natural como stevia, el más aconsejado para problemas gastrointestinales.

Receta de muffins de limón y yogur sin harina

Ingredientes (rinde para 4 muffins)

2 huevos.

100 gr de yogur natural (ideal endulzado con stevia o sin azúcar).

Jugo y ralladura de 1 limón.

Opcional 2 cucharadas soperas de edulcorante líquido apto cocción, como stevia.

100 gr de harina sin gluten (puede ser la que quieras, de almendra, de arroz, de coco, de avena, entre otras. En la receta original usan harina integral, si no tenés problemas, usá esa).

10 gr de polvo para hornear.

Preparación