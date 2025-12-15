Los encontraron en su casa: conmoción por la muerte de un histórico actor y su esposa

Lo investigan como un homicidio: encontraron muertos a un legendario actor y director de cine y a su esposa.

La industria del cine y el espectáculo internacional amaneció en estado de shock. Una de las figuras más influyentes de las últimas cinco décadas, responsable de dirigir algunas de las comedias románticas y dramas más queridos de la historia, fue hallada sin vida junto a su esposa en su residencia de Los Ángeles. Lo que comenzó como un llamado de emergencia médica derivó rápidamente en una escena del crimen que la policía ya caratula como un aparente doble homicidio.

Las víctimas son el legendario director y actor Rob Reiner (78) y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner. Un portavoz de la familia confirmó la devastadora noticia a través de un comunicado: "Con profunda tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina.

Los cuerpos fueron encontrados el domingo por la tarde en su casa de Brentwood, un exclusivo barrio de California. Si bien la policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene un hermetismo estricto, fuentes de la investigación filtraron detalles escalofriantes al diario Los Angeles Times.

Según los reportes, no había signos de entrada forzada en la vivienda, lo que sugiere que las víctimas podrían haber conocido a su atacante. Además, trascendió que ambos presentaban heridas compatibles con armas blancas. Aunque el subfejefe de la policía, Alan Hamilton, aclaró que "nadie fue detenido ni nombrado sospechoso oficial" por el momento, las fuentes indicaron que un miembro de la familia está siendo interrogado en conexión con las muertes. La casa permanece cercada con cinta policial mientras los detectives trabajan en el lugar

Conmoción por la muerte de Rob Reiner.

Un carrera legendaria

Rob Reiner comenzó su carrera como actor, ganando fama mundial en los 70 como "Meathead" en la histórica sitcom All in the Family. Pero su paso a la dirección fue lo que lo consagró como una leyenda. Fue el director de una seguidilla de éxitos que definieron el cine de los '80 y' 90: La Princesa Prometida, el drama de Stephen King Cuenta conmigo, la icónica Cuando Harry conoció a Sally y el thriller judicial Cuestión de honor, por el cual fue nominado al Oscar.