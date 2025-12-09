Se lo recuerda por una histórica cobertura: dolor por la muerte de un legendario periodista de 92 años.

El mundo del periodismo despide a una de sus firmas más emblemáticas. Se trata del hombre que tuvo la responsabilidad histórica de poner en palabras la hazaña más grande del siglo XX para millones de lectores, combinando el rigor científico con una prosa digna de la mejor literatura. El legendario cronista de The New York Times falleció este lunes a los 92 años.

Su nombre era John Noble Wilford. Su sobrina, Susan Tremblay, confirmó que la causa de su muerte fue un cáncer de próstata. Wilford deja un legado imborrable: fue quien narró, minuto a minuto, el momento en que la humanidad dejó su huella en el espacio.

El 21 de julio de 1969, bajo el histórico titular de portada "Hombres caminan en la luna", el periodista escribió la nota que definiría su carrera. Con una mezcla de asombro y precisión, relató el suave aterrizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en el Mar de la Tranquilidad tras un viaje de más de 300.000 kilómetros.

Su texto de aquella jornada quedó grabado en la historia del periodismo: "Fue el primer aterrizaje del hombre en otro mundo, la realización de siglos de sueños, el cumplimiento de una década de esfuerzos", escribió. Y agregó: "La Luna, durante mucho tiempo símbolo de lo imposible y lo inaccesible, estaba ahora al alcance del hombre".

Su vida

Nacido en Kentucky en 1933, no fue un periodista de escritorio. Su carrera de seis décadas abarcó desde los misterios de los dinosaurios hasta la exploración espacial. Ganó el Premio Pulitzer en dos ocasiones: en 1984 por sus reportajes sobre la "Guerra de las Galaxias" (la defensa espacial en la Guerra Fría) y en 1987 como parte del equipo que cubrió la tragedia del transbordador Challenger.