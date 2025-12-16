Encontraron muerto a un soldado en la quinta de Olivos: investigan las causas

Un efectivo de personal militar que cumplía funciones de seguridad en el predio de Residencia Presidencial de Olivos fue encontrado muerto en uno de los puestos internos y el Gobierno Nacional adelantó que investigan las causas del fallecimiento. Según supo El Destape, el efectivo tenía 21 años y se habría quitado la vida.

En este marco, según el comunicado oficial, el efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el predio fue hallado sin vida en uno de los puestos internos y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a los servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento en el lugar.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en curso y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Asimismo, remarcaron que cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.

