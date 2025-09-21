Hallaron un cuerpo en la costa de Vicente López: se investigan las causas  

Un hombre de entre 40 y 45 años fue encontrado muerto este sábado en el Paseo Vial Costero, a la altura del Río de la Plata entre las calles Güemes y Lavalle, en el partido bonaerense de Vicente López. El cuerpo, sin identificar y sin lesiones visibles, habría estado sumergido por más de una semana. En enero, otro joven había sido encontrado sin vida tras arrojarse a nadar desde un velero en Olivos

El hallazgo fue realizado por personal de la Comisaría 5ta del Balneario, tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando. El fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López Este, ordenó la autopsia para determinar las causas de la muerte. La escena fue preservada hasta el arribo de la Policía Científica, y se solicitó la intervención de la SubDDI local para avanzar en la investigación.

Otro caso en las costas de Vicente López

Este episodio remite a otro caso ocurrido en enero de este año, también en la costa de Vicente López, cuando fue encontrado el cuerpo de Martín Núñez, un joven de 23 años que había desaparecido tras arrojarse a nadar durante un paseo en velero.

Martín había salido a navegar junto a su pareja y un amigo desde Puerto Chico, en San Fernando, con destino a Olivos. En medio del trayecto, él y su novia decidieron refrescarse en el río, sin chalecos salvavidas. La corriente los arrastró: ella logró salir, pero él no. Su desaparición fue denunciada por su padre esa misma noche.

El cuerpo fue hallado días después por personal de Prefectura de la Estación de Buceo Tigre, que realizaba rastrillajes en la zona. La Policía Científica confirmó la identidad y trasladó los restos a la morgue para la autopsia. La familia fue contenida por psicólogos y personal del SAME en la base de Prefectura Naval de Olivos.

Ambos casos, aunque distintos en sus circunstancias, ocurrieron en un mismo tramo del Río de la Plata y están bajo la órbita del fiscal Guevara. Las autoridades locales insisten en la necesidad de extremar precauciones en zonas de navegación y recreación costera, donde las corrientes pueden ser impredecibles y peligrosas.