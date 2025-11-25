España propone a una especialista en violencia de género como próxima fiscal general

FOTO DE ARCHIVO. El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, asiste a un juicio por presunta filtración de información confidencial en un caso de fraude fiscal en el Tribunal Supremo de España, en Madrid, España

nov (Reuters) -El Gobierno español propuso el martes a Teresa Peramato, especialista en derecho de la violencia de género, como candidata a ser la próxima fiscal general, un día después de la dimisión del anterior titular, declarado culpable en un caso de filtraciones.

* Peramato, fiscal de carrera con 35 años de experiencia,"tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos",dijo el Ministerio de Justicia. * El ministerio destacó la larga trayectoria de Peramatoen la lucha contra la violencia de género y la describió comouna de las impulsoras de la especialización judicial en estecampo. * Se espera que la elección sea examinada con lupa por laoposición, que había acusado a su predecesor de ser un agentepolítico carente de imparcialidad. * Peramato, de 63 años, sería la cuarta persona en ocuparel cargo desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,llegó al poder en 2018. * La elección del gabinete aún debe ser revisada por elórgano rector de los jueces, el Consejo General del PoderJudicial, que emitirá una recomendación no vinculante. * A continuación, la candidata deberá someterse a unaaudiencia de confirmación en el Congreso de los Diputados antesde que el rey Felipe VI designe formalmente a Peramato comonueva fiscal general del Estado.

Con información de Reuters