Limpiar el desagüe del baño es fundamental para la higiene de ese ambiente.

Muchas personas limpiar sus baños exhaustivamente y aun así permanece un mal olor que parece imposible de sacar. Por lo general, eso suele deberse a la acumulación de agua en el desagüe que, con el correr del tiempo, se pudre y produce un hedor bastante insoportable.

Es importante limpiar el desagüe del baño porque allí se acumulan restos de cabello, jabón, grasa corporal y suciedad que, con el tiempo, pueden obstruir el paso del agua y generar malos olores. Cuando el drenaje se tapa, no solo se dificulta el uso diario del baño, sino que también se favorece la proliferación de bacterias y hongos debido a la humedad constante.

Mantener el desagüe libre de residuos ayuda a prevenir inundaciones, evita reparaciones costosas y contribuye a mantener un ambiente higiénico y saludable en el hogar. Por eso, es muy importante tener en cuenta los siguientes trucos para que el desagüe del baño esté siempre limpio.

Trucos para limpiar el desagüe del baño

Agua caliente con detergente: Verter agua hirviendo mezclada con unas gotas de detergente ayuda a disolver grasa corporal, restos de jabón y suciedad acumulada en el desagüe, evitando que se formen tapones.

Bicarbonato con vinagre: Colocar bicarbonato y agregar vinagre produce una reacción que desprende residuos internos y elimina olores. Después de unos minutos, enjuagar con agua caliente mejora el efecto.

Ganchito para pelos: Utilizar un alfiler de pelo, alambre doblado o herramienta similar permite enganchar y retirar pelos acumulados en la rejilla o el interior del desagüe, que suelen ser la principal causa de obstrucción.

Cepillo pequeño para el borde: Frotar con un cepillo de dientes viejo y un poco de detergente o lavandina diluida limpia la superficie del desagüe, donde suele juntarse sarro, moho y restos de jabón.

Limpieza del baño.