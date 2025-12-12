Roña Castro decidió hablar de política y destrozó a Javier Milei: "No tiene"

El exdeportista cruzó a Javier Milei.

Jorge “Roña” Castro salió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei luego de que el mandatario afirmara haber sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza. Desde su experiencia directa en los barrios, el exboxeador planteó un panorama completamente opuesto al discurso oficial y puso el foco en el aumento de la demanda alimentaria y sanitaria.

Consultado por un periodista sobre la realidad social que observa a diario, Castro fue contundente: “En los barrios hay una cantidad de personas yendo a almorzar que antes no estaban”. Según explicó, el crecimiento es notorio y sostenido en los espacios comunitarios que coordina. “Antes en los comedores teníamos 2.100 personas y ahora tenemos 6.400”, detalló en Splendid, al tiempo que enumeró la magnitud de la asistencia: 14 comedores y 9 merenderos en funcionamiento.

El exdeportista también subrayó el deterioro de la situación de los jubilados, que —según relató— se acercan cada vez más a los comedores luego del mediodía. “Hay gente que no tiene para comprar un remedio”, aseguró, y explicó que muchas veces la ayuda llega a través de redes solidarias informales. “Tengo amigos visitadores médicos que reparten medicamentos para la gente que los necesita”, contó.

Para Castro, la distancia entre los números oficiales y lo que ocurre en los barrios es evidente. “Se ve mucha más gente de la que había antes”, insistió, y cuestionó directamente la afirmación presidencial: “Dicen que sacaron 12 millones de personas de la pobreza y cada vez hay más gente”.

Por qué es cuestionada la cifra de Milei sobre la pobreza

Durante su discurso en la inauguración de la Exposición Rural, Javier Milei aseguró que su gestión logró sacar de la pobreza a 12 millones de argentinos. Sin embargo, distintos especialistas y datos oficiales advierten que esa afirmación surge de una comparación metodológicamente discutible.

El Presidente toma como punto de partida una simulación de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA correspondiente a enero de 2024 —que luego fue corregida a la baja— y la compara con proyecciones semestrales más recientes elaboradas por el economista Martín González-Rozada. Esa combinación de períodos distintos permite llegar al número de 12 millones, aunque no es una práctica recomendada por los expertos.