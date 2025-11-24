Graves inundaciones dejan al menos 8 muertos y miles de desplazados en Tailandia y Malasia

FOTO DE ARCHIVO. Turistas vadean una zona inundada en el distrito de Hat Yai, Songkhla, Tailandia

LA LUMPUR, 24 nov (Reuters) -Las inundaciones provocadas por días de intensas lluvias han causado la muerte de al menos ocho personas en el sur de Tailandia y han obligado a miles de personas a acudir a centros de evacuación de la vecina Malasia, según informaron el lunes las autoridades, que intensificaron sus esfuerzos para proporcionar refugio y ayuda.

El agua de las inundaciones, que en algunas zonas llega hasta la cintura, ha afectado a 10 provincias del sur de Tailandia y a ocho estados de Malasia, regiones que abarcan cientos de kilómetros y que el año pasado también se vieron gravemente afectadas por las inundaciones provocadas por un monzón estacional, que causó la muerte de al menos 12 personas.

Hat Yai, ciudad comercial del sur de Tailandia, sufrió el viernes las mayores precipitaciones en un solo día en más de 300 años, según el departamento de irrigación, y las imágenes de televisión del fin de semana mostraban a gente vadeando agua marrón bajo la lluvia torrencial en zonas comerciales, donde tiendas y motocicletas aparcadas estaban sumergidas bajo el agua.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Algunos residentes fueron vistos llevando a niños en cajas de plástico que arrastraban a modo de botes improvisados, mientras que en las afueras de la ciudad, camiones y autobuses aparcados formaban largas filas a lo largo de las pocas carreteras secas disponibles, mientras otros vehículos avanzaban lentamente a través del agua.

CIENTOS DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DESPLEGADOS

Las ocho muertes en Tailandia se debieron principalmente a electrocución y otros accidentes relacionados con las inundaciones, según las autoridades.

Tailandia ha movilizado cientos de barcos y vehículos de gran capacidad para distribuir ayuda, según la agencia de catástrofes, y al menos 700.000 hogares se han visto afectados desde la semana pasada.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ordenó el despliegue de más máquinas de bombeo de agua y dijo que la ayuda debe ser adecuada, completa y oportuna, según un comunicado del Gobierno.

En la vecina Malasia, más de 15.000 personas se encontraban en refugios, según datos del Departamento de Bienestar Social, entre los 90 centros de evacuación habilitados. Hasta el momento no se ha informado de ninguna muerte en Malasia.

Su viceprimer ministro, Ahmad Zahid Hamidi, dijo que los equipos de defensa civil estaban en estado de alerta y que se habían movilizado más de 90 medios terrestres y acuáticos, incluidos camiones, vehículos de tracción a las cuatro ruedas y equipos de rescate acuático.

"Rezo y espero que este incidente no cause grandes daños y que todas las víctimas se mantengan fuertes y pacientes", dijo en una publicación en la red social X.

LAS INUNDACIONES EN EL CENTRO DE VIETNAM AMAINAN TRAS CAUSAR 91 MUERTOS

El nivel del agua ha comenzado a bajar en el centro de Vietnam tras una semana de inundaciones y corrimientos de tierra que han causado la muerte de 91 personas y daños en las infraestructuras que han dejado sin electricidad a 1,1 millones de hogares y empresas, según informó el Gobierno el lunes.

Los daños materiales iniciales se estimaron en 13 billones de dong (493 millones de dólares), y añadió que ha desembolsado ayuda en metálico y 4.000 toneladas de arroz a las víctimas de las inundaciones.

Más de 200.000 casas, 200.000 hectáreas de cultivos y 1.157 hectáreas de piscifactorías se inundaron en Vietnam.

Las inundaciones sumergieron varias explotaciones de café en las tierras altas centrales —una zona muy propensa a tormentas e inundaciones—, lo que dificultó la cosecha en la región.

(1 dólar = 26.369,0000 dong)

Con información de Reuters