Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 25 de noviembre 2025

En medio de un mes atravesado por la inflación y la incertidumbre económica, Cuenta DNI es una herramienta esencial para miles de bonaerenses que buscan alivio en sus compras cotidianas. La billetera digital del Banco Provincia renueva cada semana sus promociones y reintegros, con descuentos que pueden superar los $20.000 por persona si se aprovechan de manera estratégica.

Este martes 25, el último de noviembre, llega con beneficios activos en mayoristas, comercios de cercanía, librerías y cines, además de cuotas sin interés y promociones exclusivas para determinados rubros. Las rebajas se aplican de manera automática al pagar con la aplicación, sin necesidad de cupones ni códigos, y se acreditan en los días posteriores a la compra.

En paralelo, continúan los beneficios permanentes en ferias y mercados bonaerenses (40% todos los días, hasta $6.000 por semana) y en universidades (40% de descuento diario, también con tope semanal de $6.000).

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este martes

Mayoristas, librerías y comercios adheridos

Durante toda la jornada, los bonaerenses pueden acceder a 20% de ahorro en mayoristas Vital, con un tope de reintegro unificado de $20.000 por persona. La promoción es válida por fecha y se aplica directamente sobre el monto abonado.

Además, siguen vigentes los descuentos del 10% en librerías adheridas de toda la provincia —sin tope de reintegro—, una oportunidad ideal para adelantar compras de útiles o regalos antes de fin de año.

Por otra parte, los comercios de cercanía ofrecen tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital, y un 20% de ahorro en Silvia (hogar, tecno y muebles), también sin tope, aplicable directamente en línea de caja.

Cuenta DNI.

Para aprovechar: hay cine al 50%

Los martes siguen siendo el día perfecto para un respiro cultural: Cuenta DNI ofrece 50% de descuento en cines Cinemacenter y Paseo Aldrey, sin tope y aplicado al momento del pago. Una función para dos puede costar la mitad si se abona con la billetera digital.

Este tipo de promociones culturales son de las más utilizadas por jóvenes y familias, que representaron el 35% del total de transacciones en 2024 con Cuenta DNI en entretenimiento.

Cuándo hay descuentos en supermercados con Cuenta DNI

El Banco Provincia también renovó sus acuerdos con supermercados, con rebajas que llegan hasta el 20% y, en algunos casos, sin tope de reintegro:

Día: 20% los lunes, tope $8.000.

20% los lunes, tope $8.000. Chango Más: 20% los jueves, viernes y sábados, sin tope y con devolución inmediata.

20% los jueves, viernes y sábados, sin tope y con devolución inmediata. Vital: 20% los martes y domingos, hasta $20.000 por persona.

20% los martes y domingos, hasta $20.000 por persona. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope.

10% los miércoles, sin tope. Toledo: 20% los miércoles, sábados y domingos, sin límite.

20% los miércoles, sábados y domingos, sin límite. Nini Mayorista: 20% los martes, con tope de $20.000 por persona y por día.

20% los martes, con tope de $20.000 por persona y por día. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con límite semanal de $6.000.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.