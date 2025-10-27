Los 5 trámites de Cuenta DNI que podés hacer por WhatsApp

Banco Provincia elimina la necesidad de ir a una sucursal para tareas simples.

El Banco Provincia sigue apostando por la digitalización y ahora permite resolver gestiones clave desde el celular, sin moverte de tu casa. A través de WhatsApp, con solo escribir al 11 2821 6222, podés hacer trámites como activar una tarjeta, blanquear el PIN o consultar el envío de una nueva. Además, este canal incluye una opción esencial para quienes usan Cuenta DNI, ya que permite obtener los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, necesarios para activar la billetera virtual.

Con esta herramienta de autogestión instantánea, el banco bonaerense elimina la necesidad de ir a una sucursal para tareas simples. Basta con agendar el número oficial y enviar la palabra “Autogestión” para acceder al menú principal. Desde ahí, el sistema guía paso a paso al usuario para completar el trámite en minutos, de manera segura y gratuita.

Los trámites de Cuenta DNI que se pueden hacer por WhatsApp

Entre las operaciones más útiles disponibles por WhatsApp se destacan:

Blanqueo del PIN de la tarjeta de débito.

Si olvidaste tu clave de cajero, podés solicitar el blanqueo y luego generar una nueva en cualquier terminal de la red Link.

Menú: Autogestiones > Tarjeta de Débito > Habilitación/Blanqueo.

Activación de tarjeta de débito nueva.

Si acabás de recibirla, podés habilitarla desde el chat y completar el proceso en un cajero creando tu nuevo PIN.

Menú: Autogestiones > Tarjeta de Débito > Habilitación/Blanqueo.

Consulta de los últimos 4 dígitos de la tarjeta de débito.

Este paso es indispensable para activar o reinstalar Cuenta DNI.

Menú: Autogestiones > Tarjeta de Débito > Últimos 4 dígitos.

Activación de tarjeta de crédito Visa o Mastercard Bapro.

También podés habilitarlas directamente desde WhatsApp, sin necesidad de llamar al centro de atención.

Menú: Autogestiones > TC Visa o TC Mastercard > Habilitación/Blanqueo.

Seguimiento del envío de tarjetas. Consultá el estado de tu nueva tarjeta y la fecha estimada de entrega. Menú: Autogestiones > Envío de tarjetas.

Cada trámite requiere validar la identidad del usuario con DNI y preguntas de seguridad, o mediante reconocimiento biométrico. Así, el Banco Provincia consolida su estrategia de digitalización con un servicio ágil, seguro y pensado para simplificar la vida de sus clientes.