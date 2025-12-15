Un diputado alemán de ultraderecha se enfrenta a cargos por hacer el saludo nazi

La bandera alemana ondea frente al edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín, Alemania

La fiscalía de Berlín ha presentado cargos contra Matthias Moosdorf, del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), por saludar supuestamente a otro miembro del partido con el prohibido saludo nazi durante una sesión parlamentaria, informaron el lunes en un comunicado.

La Cámara Baja del Bundestag votó en octubre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del violonchelista y político amigo de Rusia, allanando el camino para las acusaciones.

Según los fiscales, Moosdorf, de 60 años, realizó un chasquido de talón y un saludo nazi cerca de una de las entradas del histórico edificio del Reichstag durante una sesión parlamentaria en junio de 2023, asegurándose de que el saludo "fuera perceptible para los demás".

En Alemania, el uso de lemas y símbolos vinculados a grupos anticonstitucionales, incluidos los nazis, es ilegal desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, Moosdorf rechazó la acusación de haber realizado el saludo hitleriano mientras comprobaba el abrigo de su esposa en el guardarropa del edificio.

"Es vergonzoso que alguien intente fabricar un espectáculo político a este nivel en lugar de comprometerse constructivamente con el contenido de nuestro partido y sus posiciones políticas", dijo.

La AfD, que ya ocupa el primer puesto en las encuestas realizadas en toda Alemania antes de las elecciones en cinco estados federados del año que viene, ha estado estrechando lazos con los republicanos alineados con MAGA ("Make America Great Again", traducido como "Hacer EEUU grande otra vez").

El partido fue clasificado a principios de este año por la agencia de inteligencia nacional alemana como organización de extrema derecha.

(Redacción de Miranda Murray; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)