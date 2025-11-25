Efemérides del 25 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 25 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los fallecimientos de Diego Maradona, Ricardo Fort y Fidel Castro hasta el inicio de la Revolución Cubana.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1562 - Nacimiento de Lope de Vega Carpio

En Madrid nació el prolífico escritor, poeta y dramaturgo español, una de las figuras del Siglo de Oro del arte y las letras de España. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, siete novelas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias.

1885 - Fallecimiento de Nicolás Avellaneda

En pleno océano Atlántico, cuando viajaba en barco hacia Francia, murió a los 48 años el abogado, periodista y político tucumano, que fue Presidente de la República entre 1874 y 1880, y promovió la inmigración y la universidad pública.

Nicolás Avellaneda.

1956 - Yate Granma

Un grupo de exiliados cubanos encabezado por Fidel Castro y su hermano Raúl y acompañado por el médico argentino Ernesto “Che” Guevara partió en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan hacia Cuba, en lo que constituye el comienzo de la Revolución Cubana.

1976 - The Band

En el Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco, en California, la famosa banda canadiense de rock brindó su último concierto, que fue filmado por el cineasta estadounidense Martin Scorsese para la película The last waltz (El último vals).

1977 - Nacimiento de Guillermo "Willy" Cañas

El extenista y entrenador nació en la localidad bonaerense de Tapiales. Fue ganador de siete títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Alcanzó el octavo puesto en el ranking mundial de la ATP en 2005.

2004 - Fernando Redondo

El mediocampista anunció su retiro definitivo del fútbol. Debutó a los 16 años en Argentinos Juniors y se convirtió en uno de los mejores “número 5” de la historia. Brilló en el Real Madrid español, donde ganó seis títulos, entre ellos la Copa Intercontinental de 1998. En 1985 ganó el Campeonato Sudamericano con la selección argentina sub 17 y jugó cinco partidos para la selección mayor.

2013 - Fallecimiento de Ricardo Fort

El empresario y mediático murió a los 45 años después de una intervención quirúrgica en el Sanatorio La Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.

Ricardo Fort.

2016 - Fallecimiento de Fidel Castro

A los 90 años murió en La Habana el abogado y político marxista Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana que depuso al dictador Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959.

2020 - Fallecimiento de Diego Armando Maradona

Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos falleció a los 60 años en su residencia ubicada en Dique Luján, partido de Tigre, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón.

2025 - Día del Marino Mercante

Esta fecha conmemora la fundación en 1799 de la Escuela Nacional de Náutica por iniciativa de Manuel Belgrano.

2025 - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Esta efeméride fue declarada por las Naciones Unidas para concientizar sobre la necesidad de erradicar “una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores”.