Efemérides del 24 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 24 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Freddie Mercury hasta la celebración del Día del Vino Argentino.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1859 - Charles Darwin

El científico y explorador británico publicó en Londres la obra El origen de las especies, una de las precursoras de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.

1908 - Nacimiento de Libertad Lamarque

En la ciudad santafesina de Rosario nació la actriz y cantante, figura emblemática del cine argentino gracias a filmes como Ayúdame a vivir y Madreselva. Se convirtió también en una gran estrella en México, donde se radicó en la década de los años 50.

1941 - Nacimiento de Horacio Altuna

En la ciudad de Córdoba nació el historietista, autor de clásicos del género como El loco Chávez y Las puertitas del señor López.

1954 - Nacimiento de Emir Kusturica

En la ciudad bosnia de Sarajevo nació el cineasta, guionista y músico serbio, autor de aclamados filmes como Underground, Gato negro, gato blanco y Maradona por Kusturica.

1957 - Fallecimiento de Diego Rivera

En la Ciudad de México, a los 70 años, murió el muralista mexicano, uno de los artistas plásticos latinoamericanos más relevantes, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos.

1963 - Asesinato de Lee Harvey Oswald

El mafioso Jack Ruby mató de un disparo al principal sospechoso del crimen del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Oswald fue asesinado cuando salía con custodia policial de la comisaría de la ciudad de Dallas donde estaba detenido, lo que avivó las sospechas sobre posibles cómplices del magnicidio que conmovió al mundo.

1970 - Nacimiento de Julieta Venegas

En la ciudad de Long Beach, en California, nació la cantante y compositora mexicana, una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial. Formó parte de la banda mexicana de ska y reggae Tijuana No!, en la que ganó popularidad al componer la canción Pobre de ti junto a Álex Zúñiga.

Julieta Venegas.

1991 - Fallecimiento de Freddie Mercury

A los 45 años murió en Londres el cantante y compositor británico, líder y vocalista de la banda Queen y uno de los artistas más carismáticos de la historia del rock.

1993 - Fallecimiento de Albert Collins

En la ciudad de Las Vegas, en Nevada, murió a los 61 años el guitarrista y cantante estadounidense, uno de los músicos más importantes e influyentes de la escena del blues. Formó parte del movimiento contracultural estadounidense y grabó una veintena de discos.

1996 - Juan Ramón Riquelme

El volante ofensivo anotó su primer gol con la camiseta de Boca Juniors, en la goleada de su equipo ante Huracán por 6-0 en el estadio boquense La Bombonera.

2025 - Día del Vino Argentino

Esta fecha recuerda al decreto presidencial de 2010, que declaró al vino como bebida nacional argentina.