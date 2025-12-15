Martin Fierro de Streaming: los memes de Ventura Dumbledore, el cronómetro y más

Desde Ventura disfrazado de Dumbledore hasta las caras de Trebucq_ todos los memes que dejó el Martín Fierro del Streaming.

Este último domingo 14 de diciembre por la noche se desarrolló la primera edición de los Martín Fierro del Streaming, evento que premia a lo mejor de un medio de comunicación que viene creciendo a pasos agigantados año tras año. La gala tuvo todo tipo de acontecimientos, con matices variados y momentos que más de uno recordará por un buen tiempo. A continuación, haremos un repaso por los más marcados.

Luis Ventura vestido de Dumbledore

Como es usual en los Martín Fierro, la pareja que conduce la gala presenta (previo a la lectura del primer ganador) al presidente de APTRA para que brinde unas palabras. Aprovechando la flexibilidad intrínseca del streaming, decidieron hacer una introducción con mucho humor: Damián Betular y Paula Cháves se refirieron a Luis Ventura como una persona "mágica", amada y temida por igual, como Dumbledore (director de Howarts en la icónica saga de Harry Potter). Tras ello, hizo acto de aparición en el escenario vestido como el mencionado personaje.

Una vez allí, brindó el típico discurso protocolar, aunque en las redes sociales repercutió profundamente y se viralizó su imitación de uno de los magos más poderosos que tuvo el mundo creado por J. K. Rowling.

El polémico cronómetro

Con la intención de acortar los tiempos del evento, desde la organización decidieron establecer un cronómetro: cuando un ganador se subía al escenario, tenía un máximo de 60 segundos para hacer los agradecimientos pertinentes. En el caso de que llegara a cero el reloj, la voz del galardonado se distorsionaba de manera cómica. Esto fue tomado de diferentes maneras por los espectadores.

¿Un corte accidental o...?

Nicolás Occhiato aprovechó la ocasión para, en determinado premio recibido, anunciar que le harían una entrevista a Lionel Messi. Sin embargo, a falta de pocos segundos se quedó sin tiempo y su voz se tornó graciosa. A pesar de ello buscó proseguir y, cuando estaba por mencionar al 10, el micrófono se cortó.

Esto generó conmoción tanto en el creador del streaming como en sus compañeros, sin entender si aquello fue un mero error técnico o algo premeditado, a tal punto que lanzó un "¿de verdad?". De todos modos, el aparato volvió a funcionar y Occhiato pudo hacer el anuncio.

Las caras de Trebucq

Esteban Trebucq fue nominado como mejor voz periodística por su labor en Bondi, aunque fue Ivan Schargrodsky (Cenital) quien se quedó con el galardón. De todos modos, lo que más destacó de su presencia en la gala fueron sus gestos en determinados momentos: desde su desconcierto en el discurso de Julia Mengolini en contra del gobierno, hasta la nula reacción cuando la mayoría del recinto vitoreó y aplaudió a los científicos del Conicet que se llevaron el premio a "mejor transmisión especial" y también el Martín Fierro de Oro.