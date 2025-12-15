Pedro Rosemblat se la pudrió toda a Carajo en los Martín Fierro.

Este último domingo 14 de diciembre por la noche tuvo lugar la primera edición de los Martín Fierro del Streaming, los cuales reconocen a lo mejor de este novedoso medio de comunicación, el cual año tras año crece a pasos agigantados. Para esta oportunidad, fueron emitidos tanto en Telefé como en Olga, aunque respetarán la dinámica de la gala original y se irá alternando el host con el correr del tiempo.

De entre los ganadores más destacados de la noche está Pedro Rosemblat, que con su programa Industria Nacional (Gelatina) se quedó con el Martín Fierro a mejor programa político. Durante su discurso de agradecimiento, el cual contó con la particularidad de estar cronometrado (al igual que todos los demás aquella noche, aunque a diferencia de las demás versiones del galardón), lanzó un picante comentario político.

¿Qué dijo Pedro Rosemblat en el Martín Fierro?

Luego de imponerse en la nómina ante 540 (Cenital+); La Misa (Carajo); Data Clave (Carnaval); Mate Central (Mate) y Multiverso Fantino (Neura), se subió al escenario con sus compañeros; agradeció por el premio y advirtió: "Nos pone muy contentos, arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho y eso nos genera muchísimo orgullo".

Tras la observación inicial, y con la ausencia de varios de sus competidores en la nómina, apuntó: "Compartimos la terna con excelentes programas, a mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito".

El comentario de la pareja de Lali Espósito se viralizó en las redes sociales y generó opiniones de todo tipo, aunque una amplia mayoría celebró la picante chicana esgrimida por el trabajador de prensa contra un canal alineado con el oficialismo.