Fuga y muerte: un preso escapó de una comisaría, se tiró al río y murió ahogado

La localidad santafesina de Sauce Viejo vivió un episodio de película que terminó en una tragedia. Un preso, identificado como Alex "Chechi" Vallejos (28), logró escapar el pasado viernes de la Comisaría 19° pese a estar esposado. Sin embargo, por circunstancias que aún e investigan, se ahogó en aguas del río Coronda horas después.

Según detalló el medio Uno de Santa Fe, Vallejos fue detenido el pasado 19 de agosto por un hecho de tentativa de robo y resistencia a la autoridad. Días después, cerca de las 7 de la mañana del viernes se fugó de la dependencia policial con extrema facilidad.

De acuerdo a lo informado, poco después de la evasión ingresó un llamado al 911 en el que un comerciante advirtió que el sujeto había ingresado a su local, hecho que pudo constatarse a través de las cámaras de seguridad. Minutos más tarde, otro aviso alertó que el mismo prófugo podría estar en compañía de una prima en una casa abandonada ubicada dentro del camping Atilra.

Acto seguido, otro dato clave encendió las alarmas: testigos señalaron que, acorralado por agentes policiales, el hombre se habría arrojado a las aguas del río Coronda, a la altura de Entre Ríos y la costa. Ante esta situación, intervinieron buzos tácticos de la Unidad Regional I de la Policía y agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Fuentes de la investigación confirmaron que se desplegó un amplio operativo en la zona ribereña, con móviles policiales y personal de la fuerza federal, que intentaban dar con el paradero del prófugo. La búsqueda se concentró tanto en el agua como en las inmediaciones del camping y viviendas cercanas.

De la búsqueda también participó el helicóptero de la Policía provincial, lo que da una clara magnitud de la gravedad del hecho. Según informó el jefe de Comando de Operaciones Rurales, personal de buzos táctico halló el cuerpo del hombre sin vida horas después.

Muerte de un preso en el río Coronda: el pedido de disculpas de la familia

El evadido no era un desconocido para la Policía: registraba múltiples antecedentes por robos, hurto, tenencia de arma blanca, robo calificado y Art. 10 bis. Tras el hallazgo del cuerpo, la familia del fallecido pidió perdón a la ciudadanía por los robos reiterados y aclaró que todo comenzó cuando Vallejos empezó a consumir estupefacientes. “Él tenía ese problema, que entró a las drogas y lo llevó a todo esto", dijo Mauro, su hermano.

También habló su hermana y recordó haber pedido ayuda. "Siempre pedimos que lo encierren y nunca nos hicieron caso, él nos llevaba problemas nosotros”, explicó. “Yo me fui a vivir a Santo Tomé por eso, porque estaba cansada de que nos vayan a hacer allanamientos, donde nos rompían las puertas, nos entraban personas. Nosotros no andamos en todas esas cosas, siempre trabajamos", afirmó en diálogo con medios locales.

La causa está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, que ordenó la autopsia del cuerpo del fallecido y el secuestro de los teléfonos de los agentes que arrestaron a Vallejos en horas de la madrugada y trasladaron a la comisaría y de los que estaban de guardia al momento de la fuga.