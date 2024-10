Personas que consuman mucha vitamina C: la vitamina C es segura en cantidades moderadas, pero no se deben pasar los 2.000 mg diarios, ya que podría causar problemas como molestias gastrointestinales, diarrea, cálculos renales, entre muchas otras cosas. Por esta razón, quienes ya consuman mucha vitamina C mediante la alimentación no deben suplementarse.